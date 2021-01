Do Intelu se nadšeně vrací zkušený architekt procesorů. Přerušil kvůli tomu důchod

Na pozici šéfa Intelu se dostal bývalý vysoce postavený inženýr Pat Gelsinger a firma nalákala i dalšího zkušeného inženýra. Do Intelu se totiž vrací technologická legenda.

Bývalý velmi zkušený architekt procesorů Glenn Hinton, který má za sebou obrovské množství patentů a vedl například vývoj architektury Nehalem, totiž oznámil, že se vrací do Intelu. Před třemi roky přitom v Intelu po 35 letech práce skončil a šel do zaslouženého důchodu. Lze předpokládat, že o peníze mu v tomto případě rozhodně nejde.

Dle vyjádření se totiž zapojí do „zajímavého procesorového projektu s vysokým výkonem“, což jistě potěší každého inženýra, pro kterého je tato práce spíše zábavou než prací. O rozhodnutí vrátit se do Intelu dle jeho slov rozhodl právě nástup Pata Gelsingera do čela firmy.

Intel tak jistě čeká velmi pozitivní změna v oblasti směřování inovací a hlavně priorit a uspořádání týmů. Vývoj nové architektury je ale většinou otázkou několika let, takže na první plody „nového Intelu“ si budeme muset asi ještě nějakou dobu počkat.

Jak se vyrábí 11. generace Intel Core