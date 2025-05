Do ChatGPT míří nejlepší model GPT-4.1. OpenAI má ve výběru ještě větší chaos než dřív

Před měsícem uvedený model GPT-4.1 byl nejprve dostupný jen skrz API, kde uživatelé platili podle objemu využívání. Na přání komunity jej teď ale OpenAI integruje i do ChatGPT, kde bude standardní součástí předplatného.

GPT-4.1 je zřejmě posledním nepřemýšlivým modelem, na vstupu umí pracovat s textem i obrazem. Má tři hlavní taháky. Vůbec poprvé u OpenAI podporuje kontextové okno o délce 1 milion tokenů, doteď to bylo jen 128 tisíc. U GPT je ale hranice sporná, protože nikdy nepřizná, kde jeho limity končí. Prostě starší věci zapomene a neřekne o tom.

Vedle toho to má být nejlepší model pro technické a vědecké operace, nikoliv krasopis. Pokud jde o kódování, v testu SWE-bench má velký GPT-4.1 skóre 54,6 %, o 21,4 procentního bodu více než GPT-4o a 26,6 bodu více než GPT-4.5. V následování instrukcí podle Scale’s MultiChallenge dosáhl GPT-4.1 výsledku 38,3 %, o 10,5 bodu více než GPT-4o. Další výsledky a příklady najdete na webu OpenAI.

GPT-4.1 má být přibližně stejně rychlý jako GPT-4o. Ten ale pořád bude vhodnější pro kreativnější psaní. Limity jsou stejné. Pro placené účty Plus a Team je to 80 zpráv za 3 hodiny, tarify Pro jsou bez omezení.

OpenAI do chatbotu postupně pouští i GPT-4.1 mini. U placených účtů se musí zvolit zvlášť, časem ale u všech včetně bezplatných nahraní GPT-4o mini. GPT-4.1 mini má v některých ohledech být schopnější než velký GPT-4o, ale bude o 40 % rychlejší. Rovněž podporuje milionové kontextové okno.

O to víc zamrzí, že u bezplatných účtů se modely nedají ručně zvolit. Standardně se použije GPT-4o, po překročení neurčité hranice (neznámý počet zpráv během posledních 5 hodin) se přepne na GPT-4o mini, a v budoucnu tedy GPT-4.1 mini. Pro takové to domácí programování by přitom GPT-4.1 mini měl být lepší než GPT-4o.