Do českých mobilních sítí se dostali dva noví hráči z USA. Technologie vyvíjejí v Brně

Tuzemští mobilní operátoři dokončili mnohamiliardovou obměnu bezdrátových vysílačů na aktuální generaci sítí 5G, dodělávají se poslední místa. Dosavadní modernizace se zaměřovala na výměnu antén a na ně napojených rádiových jednotek s tím, že v zakázkách u velké trojky uspěly hlavně Ericsson (Švédsko), Huawei (Čína) nebo Cisco (USA). Teď se finišují další velké akce týkající se přechodu na nová jádra sítí, takzvaný core. Ta běží v datových centrech a mají na starost spojování hovorů, posílání SMS nebo zpracování mobilních dat. Z nejcitlivějších částí sítě zmizí dodavatelé z Číny a podle informací e15.cz se do nich dostanou dva noví hráči ze Spojených států.

Mobilní sítě se zjednodušeně řečeno dělí na dvě části. Jejich bezdrátová část je běžně viditelná, jde o antény a na to napojenou techniku na vysílačích, stožárech nebo střechách domů. Tyto technologie vysílají signál k mobilům uživatelů a přijímají jejich požadavky. Vysílače jsou pak pomocí páteřních sítí napojeny do datových center, kde běží jádro sítí zpracovávající provoz. Na to je napojeno připojení do internetu.

Operátoři začali s přechodem na 5G před několika lety, doposud ale modernizovali pouze bezdrátovou část. Jádra jejich sítí zatím běží na starší generaci 4G/LTE. V dohledné době nicméně dojde i k výměně těchto technologií. Operátory to dohromady vyjde na nižší miliardy korun. Investice do bezdrátových částí jsou výrazně vyšší, protože je nutné kupovat velké množství hardwaru na tisíce lokalit, jádra sítí jsou ale pro fungování klíčová. Jde o kritickou infrastrukturu státu. Když vypadne několik vysílačů, síť stále běží. Když vypadne jádro, síť je nefunkční.