Do Česka připlují dvě miliardy dolarů na výroby čipů. Onsemi rozšíří továrnu v Rožnově

Americká společnost Onsemi loni připravila investici ve výši dvou miliard dolarů (45 miliard korun), kterou chtěla rozšířit některou z dvaceti polovodičových továren, které má v USA, Jižní Koreji nebo Česku. Nakonec si po dlouhých jednáních s českou vládou vybrala naši zemi.

„Získání investice společnosti Onsemi do továrny na výroby čipů je pro ČR velký úspěch. Je to investice, která posiluje produkci s vysokou přidanou hodnotou, přinese dobře placená pracovní místa a pomůže rozvoji regionu. Vláda je připravena projekt podpořit formou investiční pobídky,“ uvedl premiér Fiala.

O konkrétní podobě pobídky ještě bude vláda s Onsemi dále jednat, ve hře jsou například často využívané daňové prázdniny. Zajímavé pobídky ale Onsemi čekaly i ve Spojených státech, kde vláda vyhradila do programu Chips Act desítky miliard dolarů na přímé dotace či daňová zvýhodnění pro firmy, které postaví či rozšíří továrny na výrobu čipů.

Onsemi v Česku působí od roku 2003, kdy koupila a sloučila podniky Tesla Sezam na výrobu čipů a Terosil na přípravu křemíku. Obě byly nástupnickými společnostmi Tesly Rožnov, která v podhůří Beskyd působila od konce 50. let.

Jedna z největších zahraničních investic by navýšila současné kapacity továren v městečku pod Radhoštěm. Onsemi tam momentálně zaměstnává 1700 lidí, po výstavbě nových by se počet přibližně zdvojnásobil. Násobit se ale bude také výroba. V Rožnově denně vzniká asi 12 tisíc křemíkových waferů a 10 milionů čipů (procesy od 3 µm do 800 nm) o průměrech 150 a 200 mm.

V Česku nejsou a nebudou technologie na výrobu špičkových procesorů nebo pamětí, ale různých pomocných řídicích obvodů, MOSFETů, převodníků napětí apod. Hlavními zákazníky Onsemi jsou automobilky a energetické společnosti. Ty by firma chtěla oslovit posílenou výrobou čipů postavených na karbidu křemíku, které oproti čistému křemíku lépe odolají teplu a mají lepší vodivé vlastnosti, což má najít uplatnění u elektromobilů, baterií nebo nabíječek.

Krystaly z karbidu křemíku se do Rožnova dovážejí z USA. V Česku se z nich pak řežou jednotlivé pláty (wafery) a následně se leští nebo se na nich nechávají růst epitaxní vrstvy. Dvoumiliardová investice poslouží mj. k tomu, aby Onsemi přidalo další výrobní fáze před i po ty stávající.

Zdroj: Onsemi, MFČR