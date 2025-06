Do bezplatného ChatGPT míří paměť. AI si vás pamatuje a bude podle toho upravovat odpovědi

OpenAI doplňuje paměťovou funkci i do bezplatné verze ChatGPT, doposud byla dostupná jen pro předplatitele. Novinka se postupně rozšíří do celého světa, ale uživatelé v EU, Británii, Švýcarsku, Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku si ji musí nejdříve sami aktivovat v Nastavení | Personalizace | Paměť. Tam je pak klíčová položka Odkazovat se na informace uložené v paměti.

Tvůrci zmiňují, že se aktivuje v aplikaci pro Android a iOS ve verzi 1.2025.147 či novější. Na tom možná něco bude, protože na webu sice nastavení vidím, ale nemůžu jej změnit a paměť je prázdná. V mobilní aplikaci ale funkci aktivovat můžu a rovnou se i načetly informace vytažené ze starších chatů, viz screenshot.

„ChatGPT si může pamatovat užitečné detaily mezi jednotlivými konverzacemi, díky čemuž jsou jeho odpovědi osobnější a relevantnější. Během chatu s ChatGPT – ať už píšete, mluvíte, nebo žádáte o vytvoření obrázku – si může zapamatovat užitečný kontext z předchozích rozhovorů, jako jsou vaše preference a zájmy, a využít ho k přizpůsobení svých odpovědí,“ tak zní oficiální popis funkce.

Funguje to tak, že ChatGPT si postupně ukládá různé střípky informací a podle nich pak vede příští konverzace. Když pochopí, že umíte programovat, nebude vysvětlovat základy. Když zjistí, že jste vegetarián, nebude do receptů cpát maso. V nastavení ChatGPT si můžete zkontrolovat, co všechno si chatbot zapsal. Jednotlivé poznámky lze také smazat.

Pokud budete psát do dočasného chatu, informace se do paměti nedostanou

OpenAI dodává, že v bezplatných účtech je jednodušší verze paměti, které nemá sahat v historii konverzací tak daleko. Uživatelé Plus nebo Pro získají dlouhodobou paměť.

V dubnu do ChatGPT zamířila související funkce, která se může odkazovat na všechny předchozí konverzace a jejich celé znění, nikoliv jen souhrn v paměti. Tato novinka ale stále ještě není dostupná v Evropě.