Do AlzaBoxů bude doručovat i PPL. S dobírkou to je ale složitější

Logistická společnost PPL navázala spolupráci s největším českým e-shopem Alzou. Ačkoliv provozuje vlastní výdejní boxy, nově si lidé budou moci zvolit doručení balíků přepravovaných PPL i do AlzaBoxů.

Jednotlivé AlzaBoxy budou zařazovány do systému PPL postupně, časem by ale lidé měli mít možnost zvolit si dopravu do všech ze 1200 AlzaBoxů, které momentálně v Česku existují.

PPL přitom své vlastní výdejní boxy má, nazývají se PPL Parcelboxy, společnost je začala spouštět v roce 2021. Fungují velmi podobně jako AlzaBoxy, ovšem jejich síť ještě není tak hustá – je jich aktuálně 650. Jelikož PPL cílí na co největší pokrytí Česka co nejrychleji, spolupráce s největším hráčem se nabízela.

Kromě nového využívání AlzaBoxů slibuje i stavbu nových dep a překladišť, které se zásobováním výdejních míst pomohou. PPL očekává, že obliba boxů časem překoná všechny ostatní druhy výdejen.

Úložní doba balíků, cena a váhový limit bude u zásilek přepravovaných PPL v AlzaBoxech stejná, jako u PPL Parcelboxů. To znamená, že doručeny budou moci být tímto způsobem zásilky do 31,5 kilogramů a v AlzaBoxech na zákazníky počkají 72 hodin po obdržení SMS či e-mailu.

Jedinou odlišností bude platba dobírkou, která u balíků přepravovaných PPL nebude moci být v AlzaBoxech uhrazena kartou. Platba dobírkou bude možná jen skrze mobilní aplikaci mojePPL nebo proklikem z e-mailu či SMS. Platba kartou u PPL Parcelboxů zůstává.

„Navýšením o AlzaBoxy se v PPL dostaneme blíže ke svému cíli, kterým je v ideálním případě 7000 výdejních míst v České republice do konce roku 2023,“ vysvětluje Milan Loidl, ředitel marketingu a business development PPL CZ.

Zdroj: Tisková zpráva PPL