Dnes večer začíná Google I/O. Co čekat a kde sledovat keynote?

Loni zrušená, letos online a zdarma. Vývojářská konference Google I/O začíná dnes v 19:00. Keynote můžete sledovat na videu níže, na přednášky, workshopy, diskuze a další potřebujete registraci.

V tomto online zpravodajství vás provedeme od spekulací po večerní premiéru. Co od dnešní akce očekávat?

14:45 Android 12

Pojďme na spekulace. Hvězdou akce má být Android 12, který už jsme sice viděli, ale dnes se má odhalit důkladněji (finální verze pro Pixely bude hotová v září). Čekejme změny v grafice, nové widgety, celkově má jít o největší změnu za poslední roky.



Ukázka z prvního preview Androidu 12

14:20 Co by to bylo za keynote bez rébusů?



Na spodku stránky events.google.com si můžete zahrát tenhle Arkanoid s tajenkou (a pak pokračovat v luštění)

13:45 Stream z Google Keynote