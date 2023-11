Dnes se koná OpenAI DevDay. Sítě se plní šuškandou, čeho všeho se od autorů známého ChatGPT dočkáme

OpenAI dnes uspořádá svoji první vývojářskou konferenci DevDay a komunita očekává, že se podvečer dozvíme hromadu novinek na úvodní keynote. Můžete ji sledovat na webu OpenAI od 19:00 SEČ.

Sociální sítě jsou už nějaký pátek plné šuškandy, čeho všeho bychom se mohli dočkat. Už v minulosti se mluvilo zejména o sjednocení specializovaných AI modelů do jednoho, aniž by museli předplatitelé neustále přepínat mezi tím, s čím zrovna chtějí pracovat.

Dočkáme se GPT Builderu?

Další zajímavý souhrn z údajného prototypu sdílel ve svém tweetu vývojář Tibor Blaho. ChatGPT Plus by mohl podporovat jakýsi GPT Builder, ve kterém si vyrobíme profil chatbota na míru, ve formuláři nastavíme, jak má odpovídat a tak podobně.

Něco podobného jsme mohli doposud dělat pomocí funkce Custom instructions, nicméně ta má globální pokrytí na všechny chaty, takže může občas spíše uškodit.

Něco na tom bude, když totiž jako přihlášený uživatel otevřete adresu chat.openai.com/gpts/discovery, namísto obvyklé chyby 404 se zobrazí hláška, že „funkce zatím není k dispozici.“ Přičemž právě cesta /gpts/ má mířit na vaše specifické modely GPT (GPTs jako plurál).



Adresa chat.openai.com/gpts/discovery zobrazí hlášku, která dokládá, že tato adresa opravdu existuje a běží na ní zatím neveřejná funkce

Propojení ChatGPT s Drive a Microsoft 365?

Tibor už dříve zveřejnil také snímky, které ukazují možné propojení ChatGPT s Google Drive a Microsoft 365 a další leaker CHOI zkraje listopadu vyjmenoval celý sumář bodů, kterých bychom se mohli dočkat. Včetně předplatného pro menší týmy.

Těžko říci, jak to nakonec dopadne a co z toho všeho je pravdivé, v mnoha případech se totiž může jednat jen o rané testovací funkce, na kterých se sice možná pracuje, OpenAI je ale nemusí vypustit do světa hned dnes.

Veškerá šuškanda se točí okolo služeb pro předplatitele (24,2 USD měsíčně včetně DPH), bylo by tedy příjemné, kdyby OpenAI něco nabídlo i těm, kteří používají jeho chatbota v bezplatném režimu.

Na stranu druhou, generativní AI je velmi drahá, takže pokud z ní chtějí firmy udělat životaschopný byznys, zadarmo to v nejvyšší kvalitě nejspíše jen tak nebude.