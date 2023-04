Dnes má narozeniny John Bardeen. Vynalezl tranzistor a má unikátní double v Nobelovkách

John Bardeen získal v roce 1956 Nobelovu cenu za objev tranzistoru a o několik let stejné ocenění i za teorii konvenční supravodivosti. Je tak jediným člověkem, který dostal dvě Nobelovky za fyziku. Dnes (23. května 2023) je to 115 let od jeho narození.