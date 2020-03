Dnes je Světový den zálohování. Skoro polovina Čechů to nedělá. Nepotřebují to

Během roku už prakticky není ani jeden den, kdybychom si mohli konečně odpočinout a alespoň jednou nic neslavit. Drtivá většina z nás zná státní svátky a místní významné dny, ty však doplňují desítky dalších, které si přisvojilo OSN a hromada ostatních organizací.

To však stále není konec, vedle těchto oficialit totiž zbytek roku vyplňují nejrůznější obskurní svátky, u kterých mnohdy ani spolehlivě nevypátráte, zdali se nejedná jen o marketingovou kampaň některé z firem.

Stručně řečeno, jeden z takových dnů nastal i dnes, 31. března 2020. Jmenuje se World Backup Day – Světový den zálohování. Asi nebude překvapením, že jej slaví zejména výrobci zálohovacích technologií, třeba Acronis, nebo antivirové společnosti, a tak se pojďme podívat na statistiku jedné z těch největších.



Dnes je světový den zálohování

Avast na pomezí února a března vyzpovídal 1 666 domácích uživatelů z České republiky a ptal se jich, zdali a jak zálohují. Výsledek? Téměř polovina z nich to nedělá, a pokud přivřeme oči a budeme testovací vzorek lidí z masa a kostí považovat za statisticky dostatečně reprezentativní, nejspíše budeme moci zjištěný poměr vztáhnout i na celé Česko a svět.

Nezálohujeme, protože nemáme co

Mnohem zajímavější jsou ale dílčí čísla. Tak třeba důvod, proč domácí uživatelé vlastně nezálohují. Slabě převažuje vlastně docela prozaický důvod: 54 % se domnívá, že jednoduše nemá na počítači tak důležitá data, aby se jim investice do jejich ochrany vyplatila.

Důvod, proč lidí nezálohují podle průzkumu Avastu:

54 % nemá tak důležitá data

27 % neví, jak zálohovat

16 % chce, ale zapomíná

9 % chce, ale nemá čas

Zde mnohým v minulých letech jistě usnadnil rozhodování Facebook a další sociální sítě. Ještě před 10-15 lety totiž byla pádným důvodem k domácím zálohám především archivace rodinných fotek.

Pokud je však mnozí vystavují na Facebook, sdílejí je s rodinou skrze nejrůznější instantní komunikátory, a pokud zejména u mladších roste popularita efemérního sdílení, kdy fotka za pár hodin prostě zmizí, nebo ji vystřídá další obsah a co bylo včera, už prostě neexistuje, potřeba zálohy naprosto všeho, se jednoduše vytrácí.

Nástup webdisků

Druhým důvodem, proč možná hlad po sofistikovaných zálohovacích řešeních na počítačích běžných smrtelníků poněkud opadl, je nástup synchronizovaných webdisků.

Jak lidé zálohují na svých mobilních telefonech (Zdroj: Průzkum Avastu):

Metoda zálohování Majitelé telefonů iPhone Majitelé telefonů Android Úložiště v cloudu 48 % 36 % Externí pevný disk 43 % 61 % USB/flash úložiště 25 % 27 % z telefonu do PC 22 % 24 % Síťové úložiště 11 % 8 %

Starý dobrý Dropbox v jeho počátcích používali především geekové, pak přišel Google Drive, který tyto řady díky své síle znásobil, no a pokud si dnes domů donesete nový počítač s Windows 10, dostanete k němu i předinstalovaný OneDrive.

Troufám si tedy tvrdit, že hromada maminek, tatínků, babiček a vašich kamarádů nakonec možná ani netuší, že zálohují. Dělají to za ně často samotné Desítky.



OneDrive je dnes zakomponovaný přímo do Windows 10, a tak může chránit domácí počítač i před útokem ransomwaru. Microsoft v něm nabízí i speciální trezor pro ty nejcitlivější soubory.

Toto esenciální zálohování všeho, co zkopírujete do zvolené složky na počítači, nakonec domácí archivaci jako takové pomohlo ze všech nejlépe. Tedy alespoň v těch domácnostech, které mají to štěstí, že se mohou těšit rychlému a stabilnímu připojení k internetu.

Data jsou totiž v tomto případě uložená v centrech respektovaných provozovatelů s násobným jištěním, jejichž disky a magnetické pásky jsou, ruku na srdce, v mnohem větším bezpečí než balík zaprášených DVD a externí disk.

Než mě ukamenují majitelé pokročilých mnohadiskových NASů s násobným raidovým zrcadlením, je třeba připomenout, že se stále bavíme o většinovém domácím uživateli, který má určitý ostych investovat nemalé peníze do podobné legrace.

Cloud má i svá rizika

Na stranu druhou, s ukládáním dat do cloudu je to jako se vším, co se cloudu byť jen trošku dotýká. Jelikož nemáte plnou kontrolu nad samotným hardwarovým nosičem, i o tuto zálohu nakonec můžete přijít.

Stačí třeba flagrantně porušit podmínky služby, což může být u velkých ekosystémů jako Google nebo Microsoft snazší, než se mnozí domnívají. Ostatně, naši pravidelní čtenáři si jistě vzpomenou na případ nešťastníka, který kvůli porušení podmínek Googlu přišel o celý účet. Nejen tedy o jednu z mnoha dílčích služeb, ale o celý svůj ekosystém počínaje adresářem kontaktů a e-mailem a konče webovým diskem.

Ztráta e-mailu je dnes něco jiného než kdysi

A jelikož se přesouváme na internet stále věším tempem, ztráta podobné digitální identity bude postupem času bolestivější a bolestivější. E-mailová adresa už totiž dávno není jen identifikátor pošty samotné, ale univerzální ID napříč webovými službami.



Záloha fotografií na telefonech Android na službu Google Photos

Pokud bych si měl v roce 2020 vybrat, zdali ztratit peněženku s doklady, které používám jen sporadicky a snadno si mohu zažádat o nové, nebo přijít o svoji e-mailovou adresu, na kterou mám navázanou prakticky veškerou digitální existenci, bez zaváhání zvolím ztrátu občanského průkazu, cestovního pasu a klidně i platební karty.

Nebojte se cloudu

V každém případě, pokud uvážíme, že je pravděpodobnost ztráty účtu na velkých ekosystémech od Googlu, Applu nebo Microsoftu u většiny běžných uživatelů, kteří čtou podmínky služeb, ke kterým se upsali, relativně nízká, i jejich webová úložiště budou v bezpečí.

Nutno podotknout, že vás žádná síla ve vesmíru neochrání před vámi samotnými:

Smazal jsem složku z Google Disku a vysypal koš. Je nějaká šance ta data ještě dostat zpět? Složka byla sdílená a druhá strana si ji neuložila. — Jakub Michlovský (@Zweitakt) March 30, 2020

Byť je tedy ochrana dat a profesionální zálohování jedním z pilířů fungování každé větší firmy, nemocnic, úřadů a dalších aktérů klíčové infrastruktury státu, běžné osobní domácí počítače jsou na tom dnes mnohem lépe a onen převažující argument „nemám tak důležitá data, abych je musel speciálně chránit,“ nakonec v mnoha případech i dává smysl.

Kdyby můj domácí laptop právě teď napadl malware a vše smazal, spíše než ztráta fotek, nejrůznějších smluv a dalšího osobního harampádí, které je už dávno automaticky archivované kdesi v cloudu, mě rozladí několikahodinová reinstalace celého počítače.