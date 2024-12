DJI slaví drobné vítězství. Hrozba zákazu prodejů v USA se odkládá o rok

DJI se na svém blogu pochlubila odkladem rozhodnutí, zda prodej čínských dronů představuje ve Spojených státech bezpečnostní hrozbu. Do finální podoby amerického rozpočtu na obranu se nedostal bod s bojem proti čínským dronům. DJI tedy stále může prodávat drony na americkém trhu.

Rozhodnutí o případném zákazu ale ze stolu nemizí úplně, jen se odkládá o rok. Zákon o rozpočtu na další rok žádá vypracování rozhodnutí, zda bude případný zákaz oprávněný.

Jak ale DJI poznamenává, není uvedená žádná konkrétní agentura, která by se tímto měla zabývat. Pokud to nikdo na starost nedostane a nevyšetří se, zda DJI představuje riziko, dostane se DJI na zakázaný seznam automaticky bez možnosti obhajoby.

Zákaz dronů DJI, které přesvědčivě zabírají většinu trhu a uplatňují se i v profesionálním nasazení, by byl pochopitelně citelný. Zatímco u zákazu čínských telefonů existovala na trhu široká nabídka alternativ, které je dokázali rychle nahradit, u dronů to tak jednoduché není. Podobně i civilní bezpečnostní složky používají drony DJI ke sledování a zákaz dronů kvůli obavám z bezpečnosti by mohl takto paradoxně bezpečnost zhoršit.

DJI tak spoléhá na trvalý lobbing svých příznivců, kteří už nyní psali svým poslancům a senátorům. Je také zcela otevřené dotazům na zabezpečení, bezpečnostním auditům a odměňuje hledání chyb nezávislými výzkumníky.

Zdroj: DJI