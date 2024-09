DJI Neo je nejlehčí a nejmenší sportovní dron (nejen) pro youtubery. Váží 135 gramů a má autopilota

DJI začíná prodávat svůj doposud nejlehčí dron. Jmenuje se Neo, váží pouhých 135 gramů, má rozměry 130×157×48 mm a výrobce s ním chce oslovit především youtubery. Neo totiž není další verze řady „fotodronů“ Mini, ale navazuje na sportovní Avatu.

Oficiální upoutávka DJI Neo:

Spíše než na fotografování rodinky u táboráku se proto hodí vlogerům, kteří chtějí s minikvadrokoptérou natáčet efektní rychlé průlety mezi stromy a scenérie na dovolené. Odpovídá tomu i pevná konstrukce bez sklápěcích ramen rotorů, DJI Neo je totiž už na první pohled zmenšeninou řady Avata.

Dron pro vlogery, na fotky se ale moc nehodí

Dron zvládne natáčet video 4K@30fps s elektronickou stabilizací, pokud si ale vystačíte s 1080p, palubní počítač naštěstí utáhne i 60 fps. Stabilizace, nestabilizace, větší počet snímků je prostě vždy znát.



Nejmenší a nejlehčí sportovní videodron od DJI

Na fotky to ale fakt není, kamery sportovních dronů od DJI jsou totiž vyzbrojené jen gimbalem se stabilizací v jedné ose, takže při bočním naklonění ve větru bude pochopitelně nakloněná i fotografie. Avata nebyla výjimkou. V každém případě počítejte s 12MP záběry v JPEG a objektivem 14mm ekv., f/2.8 se 117,6° zorným polem.

Nechybí základní autopilot

V softwarové výbavě nechybí autopilot s automatickým sledováním cíle (třeba cyklisty, běžce, lyžaře atp.), anebo oblíbené QuickShots, tedy krátké sekvence, které dron natočí zcela sám, a tak může vloger poskakovat třeba po skále, aniž by v ruce držel knipl.



Základní autopilot s optickým sledováním cíle

Můžete ho ovládat v brýlích, s gyroskopickou tyčkou, ale i přímo z mobilu

Ostatně, co se ovládání týče, stejně jako u Avaty DJI počítá s tím, že zkušenější letec k Neu dokoupí brýle pro FPV létání, anebo efektní gyroskopickou tyčku RC Motion 3, která řídí dron prostým náklonem ruky. Tu už známe z řady Avata.



DJI Neo s brýlemi Goggles 3 a gyroskopickou tyčkou RC Motion 3 pro nejnáročnější fajnovky a s ovládáním přímo z mobilní aplikace pomocí Wi-Fi

Dron ale můžete řídit i pomocí klasického ovladače DJI RC-N3 a nakonec nechybí ani možnost pilotáže přímo z mobilní aplikace a skrze Wi-Fi. V takovém případě se ale bude dosah samozřejmě počítat nejvýše na pár desítek metrů.

Rychlost 16 m/s a až 18 minut letu

DJI Neo zvládne ve sportovním režimu klouzavý let s rychlostí až 16 m/s a stoupání 3 m/s. Akumulátor s kapacitou 1435 mAh by měl dodat šťávu nejvýše na 18 minut letu a přímo na dronu jej můžete dobíjet skrze USB-C příkonem 15 W. V dobíjecím doku, který je součástí balení Fly More Combo, pak až 60 W.



Sportovní dron zvládne i let v zarušeném pásmu a bez přímé viditelnosti

O přenos obrazu se postará nejnovější protokol DJI O4 a byť je drak malý a s ním i antény, i v silně zarušeném pásmu DJI slibuje dosah 1,5-3 km při přímé viditelnosti a až 500 metrů při zákrytu budovami.

Evropský štítek C0 pro nejméně regulovaný let

DJI Neo se v Evropě prodává se štítkem C0, a tak spadá do třídy těch nejméně regulovaných letounů, se kterými můžete odstartovat i v parku plném pejskařů a na dovolené, pokud to nezakazují místní předpisy (dejte zvláště pozor na létání v českých národních parcích, CHKO, u památek atp.).

Cena začíná na 199 eurech

Cena v oficiálním evropském e-shopu DJI začíná na 199 eurech za balení bez dálkového ovládání. Dron mají v nabídce i některé české e-shopy, ve kterých počítejte s o něco vyšší cenou.



Základní balení bez ovladače (buď ho máte, anebo pilotujete z mobilu pomocí Wi-Fi)

Verze Fly More More Combo s ovladačem, dobíjecím dokem a náhradními akumulátory přijde v DJI Storu na 349 eur a další volitelné příslušenství už musíte pořídit samostatně.



Fly More Combo s nabíjecím dokem, náhradními akumulátory a klasickým ovladačem

Týká se to zejména gyroskopické tyčky DJI RC Motion 3 (89 eur), klasického ovladače DJI RC-N3 (119 eur), do kterého připojíte vlastní telefon, a konečně brýlí DJI Goggles 3 (659 eur).

Zde se opravdu počítá s tím, že je už máte, ale nebojte se, s Neem můžete samozřejmě létat i bez nich.