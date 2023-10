DJI Mini 4 Pro: Nejmenší, nejlehčí, nejméně regulovaný, ale zároveň mocný dron pro každého

Nejsou to ani dva měsíce, co se DJI pochlubilo skvělým rekreačním dronem vyšší třídy Air 3 a do redakce nám na rychlý test dorazil další kousek Mini 4 Pro.

Řada Mini se vejde do kabelky a její odnož Pro šlape hodně na paty právě kvadrokoptérám Air. Fanoušci létání to budou mít při rozhodování opravdu těžké.

Nejmenší, nejlehčí a nejméně regulovaný

S novým rokem začnou po letech odkladů konečně platit nové předpisy pro rekreační létání v zemích EU, začněme tedy rovnou tím nejlákavějším. Nejen že se řada Mini vejde do kabelky, ale všichni její zástupci se pyšní vzletovou hmotností do 249 gramů.



DJI Mini 4 ve složeném a rozloženém stavu a 48MP snímač na stabilizovaném gimbalu

DJI Mini 4 Pro není výjimkou, a tak podle nových pravidel spadá do zdaleka nejsvobodnější kategorie C0 (PDF letáček).

Pokud to tedy nezakazují místní vyhlášky, s takovým drobkem můžete létat skoro všude a problém byste neměli mít příští sezónu třeba ani v parku plném pejskařů a na pláži v Chorvatsku s občasným přeletem nad nezapojenými osobami. Nad větší skupinou lidí a davem ale nesmíte létat nikdy.



Dron má vzletovou hmotnost okolo 249 gramů a spadá do nejméně regulované kategorie C0

Na webu DJI najdete podrobnou specifikaci letounu

Od dvaceti tisíc korun

Dron je v oficiálním evropském e-shopu k dispozici ve třech cenových variantách:

799 eur: DJI Mini 4 Pro s ovladačem RC-N2 (vlastní mobil jako obrazovka)

999 eur: DJI Mini 4 Pro s pokročilým ovladačem RC 2

1129 eur: DJI Mini 4 Pro Fly More Combo s ovladačem RC 2

Ceny v českých e-shopech jsou víceméně podobné, nebo mírně vyšší:

My jsme si mohli krátce zalétat se střední variantou s ovladačem DJI RC 2, který je vyzbrojený vlastní obrazovkou, operačním systémem Android a předinstalovanou aplikací DJI Fly, kterou si budete muset v případě jednoduššího ovladače nainstalovat na svůj mobil.



Rozhraní palubního softwaru DJI Fly

Skvělé spojení s ovladačem díky protokolu O4

Inženýrům se podařilo do maličkého tělíčka Mini 4 Pro vtěsnat obvody pro přenos obrazu na novém protokolu O4 (OcuSync 4). Mini 4 Pro je tak po letním Air 3 teprve druhý letoun, který to dokáže.