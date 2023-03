DJI Mini 3: Zalétali jsme si si nejmenším dronem do kabelky a pak to napálili do stromu

Když DJI loni na jaře dovybavilo nejmenší řadu dronů Mini autopilotem, 4K@60fps, čelními a zadním překážkoměry, a dalo tak život jakémusi předělu mezi Mini a Air jménem Mini 3 Pro, skoro to vypadalo, že střílí do vlastních řad.

S Pročkem jsem totiž sice nalétal asi jen patnáct minut, než jsem to při druhém startu napálil přímo do kmene stromu, ale i to málo mi stačilo k tomu, abych věděl, že na dražší a mohutnější řadu Air už šetřit nebudu. Mini 3 Pro by mi bohatě stačilo!

DJI Mini 3 začíná na 9 990 Kč

Zároveň to chvíli vypadalo, jako by DJI chtělo posunout standard nejnižší třídy o něco výše a Pro bude nový etalon letounu (nejen) pro začátečníky. Ale opravdu jen chvíli.

Inflace, nechuť utrácet a další faktory přinutily výrobce opět ořezávat, a tak na sklonku minulého roku dorazil klasický Mini 3 se všemi klady i zápory. Jenže také za mnohem nižší cenu, která dnes na českých e-shopech začíná okolo částky 9 990 Kč (bez dálkového ovládání).

Zmizely detektory překážek i autopilot

Z okřídlené čivavy s tolik lákavou vzletovou hmotností do 250 gramů, díky které spadá do kategorie nejméně regulovaných dronů s kamerou, opět zmizely čelní a zadní detektory překážek a samozřejmě také autopilot vyžadující výkonnější procesor.



Vzletová hmotnost (s baterií) nepřesahuje 250 gramů

Kvadrokoptéra Mini 3 je vybavená jen spodním optickým dálkoměrem a překážkoměry.



Čelní překážkoměry nahradily mřížky, veškerá detekce se tedy spoléhá jen na spodní přistávací dálkoměr a pomocné kamery ubíhajícího terénu

Dále zde už nenajdete jemné 4K@60fps, které nahradilo základní 4K@30fps (60 fps je k dispozici u nižších rozlišení obrazu), no a v zarušeném prostředí může způsobit problémy také absence robustnějšího rádiového protokolu OcuSync 3.0 s živým přenosem obrazu v 1080p. Mini 3 používá starší verzi OcuSync 2.0 a pilotní náhled z palubní kamery jen v 720p.

No dobrá, ale vadí to opravdu něčemu?

Kompletní specifikaci najdete na webu výrobce

Měkké a vrzající plasty zpočátku budí nedůvěru

Jelikož jsem rozmazlený rekreační pilot, který si zalétal prakticky se všemi skladnými drony od DJI včetně špičkové řady Mavic 3, která v nejpokročilejším provedení překonává cenovou hladinu 100 tisíc Kč, asi nebude překvapením, že jsem k rozvrzané hromádce měkkého plastu přistupoval zpočátku s krajní nedůvěrou.



Mini 3 ve složeném a rozloženém stavu. Plasty jsou měkké a lehoučké, ale pružné, takže něco vydrží. Při havárii se nejčastěji utrhne gimbal s kamerou a některé z ramen s rotorem

Na stranu druhou, 9 z 10 mých přátel, kteří touží po tom, že si z nebe natočí svoji chalupu, děcka a zlatého retrívra, dodnes nakupuje generačně ještě starší kvadrokoptéru Mini 2 z roku 2020. Mini 3 by tedy mělo být adekvátní náhradou.

A tak jsem sestoupil z výšin zpět na zemský povrch, zajel na louku pod brněnské nádraží, a byť poslední dny Moravu trápily docela silné poryvy větru, nastartoval jsem motory.

Video: Srážka s větvemi stromu, kterou přežije i Mini 3

Srážka je řízená, ve výšce cca 3 metrů a dron dopadl do hustého jehličnatého porostu. Pokud to dron přežije, zastaví po pádu motory, ale je dále naživu a vysílá, takže jej snadno najdete podle GPS a obrazu.

Létá hezky a drží i v nárazech větru

Extrémně lehoučký dron mě překvapil svojí jistotu letu, stabilitou a předvídatelností, což je důležité zvláště pro začátečníky, kteří se jinak obávají každého překvapení. Přece jen je to stále deset tisíc korun v oblacích.

Video: Mini 3 a držení pozice v silném větru (všimněte si stromů)