DJI Mini 3 Pro: Tohle by mohl být nejlepší rekreační dron pro letošní léto

Fanoušci rekreačních dronů s fotoaparátem a kamerou do kabelky se po roce a půl dočkali nového miláčka nebes DJI Mini 3 Pro. Není to úplné překvapení, informace o Trojce totiž prosakovaly na web v podstatě od začátku roku, ale konečně je tu a mohla by to být letní pecka!

Série Mini odstartovala v roce 2019 první kvadrokoptérou pro začátečníky, která stavěla na skvělých letových schopnostech DJI, inženýři ale vykuchali pokročilou elektroniku a snížili vzletovou hmotnost na 249 gramů.

Oficiální upoutávka Mini 3 Pro:

Nebyla to tedy sice žádná profi kamera v oblacích, chyběl autopilot, ale díky nízké hmotnosti jste mohli s takovým dronem odstartovat téměř odkudkoliv, spadal totiž do té nejnižší a v Evropě nejméně regulované kategorie bezpilotních letounů pro rekreaci.

Trojka má vyšší funkce při udržení hmotnosti

V dalších letech dorazilo Mini 2 se schopností natáčení videa ve 4K, pak model SE a nyní konečně Trojka s přívlastkem Pro. A právě to slovíčko Pro by mohlo změnit pravidla hry.

DJI Mini 3 Pro totiž svými parametry míří opět o kousíček výše a stane se červeným hadrem pro ty, kteří doposud lavírovali mezi tím, jestli se mají spokojit s lehkou (ale ořezanou) Dvojkou/SE do kapsy, anebo raději rozbít několik dalších prasátek a pořídit si etalon rekreačního létání DJI Air 2S, se kterým výrobce vyrukoval loni na jaře.



Přepracovaný drak pro efektivnější let a s více předsunutou kamerou, která se může otáčet téměř v plném rozsahu nahoru a dolů. Další fotky najdete v galerii

S příchodem Trojky totiž série Mini dostává prakticky vše důležité, co ji doposud chybělo, a přitom se inženýrům i tak podařilo dodržet vzletovou hmotnost letounu do 250 gramů!

S Mini 3 Pro tak můžete bez starosti vzlétnout třeba na pláži, v parku plném pejskařů – prostě všude tam, kde byste jinak mohli vytáhnout i klasického draka na špagátku (pozor, to vše při dodržení místních vyhlášek a předpisů, které nelze takto plošně pokrýt).

Jaké nové funkce dostává Mini 3 Pro

Přepracovaný drak letounu pro lepší aerodynamiku Ve složeném stavu 145×90×62 mm V rozloženém 251×362×70 mm Až 16 m/s v rovině , až 5 m/s vertikálně

pro lepší aerodynamiku Detekce překážek ve třech směrech (dopředu, dozadu, dolů)

(dopředu, dozadu, dolů) 2 453mAh baterie pro 34 minut letu

Větší rádiový dosah až 8 km (norma EU, 12 km na americké FCC)

(norma EU, 12 km na americké FCC) Přenos živého videa v 1080p OcuSync 3.0

Větší rozsah natočení gimbalu

natočení gimbalu Automatické vyhýbání se překážkám APAS

Automatické sledování při letu ActiveTrack 4.0

Volitelně 3 850mAh baterie Plus pro 47 minut letu

Volitelně nový dálkový ovladač s displejem DJI RC

Co se softwaru týče, vše zůstává při starém a i Mini 3 Pro ovládnete v mobilní aplikaci DJI Fly pro Android a iOS v případě, že použijete jednodušší dálkový ovladač RC-N1, do kterého se zacvakává telefon.

Konečně autopilot

Hurá, DJI do Mini konečně zabudovalo čelní a zadní kombinované překážkoměry, Mini 3 Pro je tak první zástupce řady Mini, který je vyzbrojený autopilotem ActiveTrack 4.0. Aby funkce správně fungovala, je třeba ještě satelitní navigace, o kterou se postará GPS, Galileo a BeiDou.

Podporované funkce autopilota:

Ten umožní tolik atraktivní automatické sledování cíle. Na displeji ovladače označíte sami sebe, rozjedete se na kole nebo skočíte do kajaku, no a dron vás bude za jízdy sledovat natáčet.

Další funkcí částečného autopilota je Spotlight 2.0. V takovém případě se můžete plně věnovat řízení a software se pokusí držet v zorném poli vybraný objekt. Získáte vlastně jednoduchého autonomního kameramana, což ocení zejména začátečníci, kteří ještě nemají jistotu zkušeného pilota.



Mini 3 Pro má konečně čelní a zadní detektory překážek, díky kterým nabídne funkce autopilota ActiveTrack 4.0

A do třetice ještě nesmíme zapomenout na Point of Interest 3.0. V tomto režimu autopilot začne okolo vybraného objektu kroužit a vy můžete spustit nahrávání. Výhodou bude konstantní rychlost pohybu a konstantní trajektorie, jako by s dronem opět létal kinematografický profík.

Nechybí ani hyperlapse a rychlé QuickShots

Vestavěné senzory a výkonný palubní počítač nakonec nabídnou i ostatní funkce, na které jsme byli dříve zvyklí hlavně z vyšších řad rekreačních a poloprofesionálních dronů od DJI.



Starší ovladač RC-N1, ve kterém jako obrazovka slouží váš mobil, doplňuje volitelný DJI RC s integrovaným dotykovým displejem. Mobil není třeba

Nechybí tedy kompletní nabídka rychlých autopilotovaných záběrů QuickShots a MasterShots. Nechybí dokonce ani funkce Hyperlapse pro natáčení dynamických časosběrných videí. I tato fičura byla dříve doménou střední a vyšší třídy.

K těm nejoblíbenějším už roky patří zejména Asteroid. Dron se v tomto režimu začne pomalu vzdalovat a na konci vytvoří sférické panorama, jako by opustil Zemi a odcestoval kamsi do vesmíru. Je to efektní a jsou toho plné sociální sítě.

48 megapixelů, 4K@60 a HDR

Aby stál výsledek za to, inženýři na stabilizovaný trojosý gimbal přimontovali 48MP CMOS snímač (1/1,3“, f/1,7, 24 mm ekv., 82.1° zorné pole), který si poradí s videem v rozlišení až 4K@60fps a záznamem v HDR. V takovém případě klesne hustota filmových políček na 30 fps.

Na běžném Full HD (1080p) se pak dostanete až na 120 fps a můžete experimentovat i se zpomalenými záběry a samozřejmě digitálním zoomem (4× při FHD). Videa se ukládají dle nastavení do kontejnerů MOV a MP4 ve formátu H.264, anebo úspornějším H.265.

Fotoaparát umí pořizovat jednorázové snímky, ale stejně tak série v intervalu 2-60 sekund a vedle JPEG je už nějaký pátek samozřejmostí také bezztrátový RAW (DNG).

Lepší výbava, ale také vyšší cena

Na závěr to zdaleka nejdůležitější. DJI Mini 3 Pro dostal střeva z vyšších řad, udržel nízkou hmotnost, ale jak to bude s cenou? Ta samozřejmě výrazně poskočí směrem vzhůru. Někdejší hladina 10 000 korun se stává minulostí, evropská cena totiž bude začínat na 739 eurech. A to prosím bez ovladače, takže této nabídky využijí asi jen stávající majitelé staršího modelu.



Nejlevnější balení bez ovladače za 739 eur

Za 829 eur dostanete Mini 3 Pro se základním dálkovým ovladačem RC-N1, do kterého připojíte vlastní mobilní telefon.



Balení s ovladačem RC-N1 za 829 eur

A pokud budete chtít ten nový s vlastní dotykovou obrazovkou DJI RC, cena opět poskočí na 999 eur. To jsme už na ceně okolo 25 tisíc korun bez dalších nákladů, marže místních prodejců a tak podobně.



Nejdražší balení s ovladačem DJI RC za 999 eur a bez potřeby vlastního mobilu

K dispozici bude i dodatečný balíček Fly More Kit se dvěma bateriemi, dobíjecím 30W hubem pro tři baterie a brašnou za 189 eur, již zmíněná baterie Plus s vyšší kapacitou, sada ND filtrů a další příslušenství, které DJI nacení později.



Fly More Kit s náhradními vrtulemi, bateriemi, dobíjecím dokem a brašnou

Nedočkavci si mohou pořídit letoun už dnes v předprodeji, přičemž první kusy budou k dispozici 17. května.

Malý, lehoučký, vybavený

Letoun sice přichází ve složitější době, kdy lidé více přemýšlejí, za co budou utrácet, řada Mini by se ale mohla konečně zbavit přívlastku „levná, ale děsně ořezaná.“

Parametry Mini 3 Pro vypadají naopak skvěle, přičemž to zdaleka nejdůležitější je to, že se to opět podařilo vtěsnat do oněch 250 gramů a tedy nejnižší regulované kategorie v EU. A pokud při tom všem přibyl dokonce i autopilot, pak by se z Mini 3 Pro skutečně mohl stát ten nejlepší rekreační dron pro letošní léto.