DJI má novou selfietyčku Osmo Mobile 5 se stabilizačními motorky. Už za vás udělá opravdu všechno

DJI představilo novou verzi své stabilizační natáčecí tyčky s Bluetooth 5.0 Osmo Mobile 5. Pátá generace umožňuje tyčku roztáhnout a vyrobit v podstatě klasickou selfie tyč. Oproti těm jednodušším se liší stabilizačními a fixačními motorky, které mohou natáčet mobil ve směru, kde je to třeba.

Tomu všemu pomáhá počítačové vidění z rodiny ActiveTrack, které známe i z pokročilejších dronů DJI s autopilotem. Selfie tyčka se zafixuje na konkrétní osobu a bude ji držet v záběru.

Stačí ji jen držet, zbytek udělá autorežisér

Ruku v ruce s tím přináší OM 5 hromadu nových automaticky režimů, pomocí kterých mobil v podstatě sám natočí tu nejlepší kompozici. Od filmaře se v takovém případě očekává jen to, aby tyčku udržel.



DJI Osmo Mobile 5

Jenže to je právě podstata zařízení typu Osmo Mobile, stativ totiž vezme do rukou třeba člověk na skateboardu, začne nahrávat a sám se může soustředit na vlastní jízdu, která může být ještě odvážnější, aniž by musel přemýšlet o kompozici každého záběru. O to vše se postará software, který nakonec sestříhá i celý klip.

DJI Osmo Mobile 5 je k dispozici ve dvou barevných provedení a na oficiálním evropském e-shopu za cenu 159 eur. Seznam testovaných zařízení, se kterými si zaručeně rozumí, najdete v této PDF tabulce.