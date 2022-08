DJI Avata: Nový sportovní dron z asijské stáje, který budete ovládat náklonem ovladače

Zkraje jara se na webu objevily první náznaky, že DJI pracuje na novém sportovním dronu kategorie FPV. Na rozdíl od stejnojmenného obra z loňského roku to však měl být mnohem menší mazlík, který se stejně jako řada Mini vejde do dámské kabelky.

Už je to venku! DJI se dnes oficiálně pochlubilo dlouho očekávanou kvadrokoptérou Avata, která kombinuje sportovní létání FPV (first-person view) při rychlosti až 97 km/h s kvalitní stabilizovanou kamerou v oblacích. Avata má vzletovou hmotnost pouhých 410 gramů a o natáčení videa se stará 1/1,7“ f/2,8 CMOS s 48 megapixely a širokým objektivem se zorným polem 155°.



Avata je FPV dron, má proto chráněné rotory a odolný drak, který vydrží časté pády

Palubní počítač si poradí s dnes již standardním rozlišením 4K@60fps a nechybí ani 2,7K@120fps pro zpomalené záběry.

Menší a lehčí FPV brýle Goggles 2 s O3+

FPV drony ovládáme pro maximální zážitek pomocí brýlí s displeji, společně s Avatou proto DJI představilo novou generaci Goggles 2. Firma se chlubí, že jsou brýle mnohem lehčí a menší než dosavadní model FPV Goggles V2, a přitom nechybí přenos obrazu skrze protokol DJI OcuSync 3+ při 1080p@100fps a se zpožděním okolo 30 milisekund.



Menší a lehčí brýle Goggles 2

Rychlost přenosu a nízká latence je u sportovních dronů naprosto kritická, pokud by totiž obraz v brýlích neodpovídal realitě, s Avatou vletíte do prvního stromu. Vysílač se pak dle regionálních norem postará o teoretický přenos obrazu až na vzdálenost 2 km v Evropě a 10 km v USA.



Goggles 2 si poradí s rychlým přenosem obrazu OcuSync 3+ se zpožděním okolo 30 ms

Nakloníte ovladač a dron se také natočí

Ovládání v režimu FPV není pro úplné začátečníky a vyžaduje určitý cvik, příslušenství k Avatě proto doplňuje i nový a intuitivní ovladač DJI Motion Controller. Podobá se těm pro VR hry a aplikace, takže Avata se bude v prostoru naklánět přesně podle toho, jak nakloníte i Motion Controller.



Nový pákový ovladač Motion Controller, který reaguje na náklon

Stejně tak ale můžete použít stávající klasické dálkové ovládání, které však není součástí balení. Koupíte jej buď samostatně, anebo použijete z jiného kompatibilního dronu od DJI.

Varuje před okolními letadly a helikoptérami

A pokud let nezvládnete a Avata dopadne na záda, nic se neděje, stejně jako u velkého modelu FPV Combo totiž nechybí želví režim (Turtle Mode). Dron silou roztočí pár zdánlivě zablokovaných vrtulí a přetočí se. Na časté pády ze stejného důvodu pamatuje zpevněná konstrukce i gimbal kamery.



Základní balení dronu neobsahuje dálkový ovladač

Co se bezpečnostní výbavy týče, nechybí přijímač signálu ADS-B (DJI AirSense), který pilota varuje před letouny v okolí, geofencing DJI GEO 2.0, který zabrání létání v zakázaných zónách (letiště aj.) a maličká kvadrokoptéra také vysílá do okolí své identifikační údaje. V podstatě tedy už splňuje klíčové body, které do budoucna vyžadují i nové (a už několikrát odložené) unijní předpisy pro létání s rekreačními drony.

Od 579 eur za holý dron

A nakonec to nejdůležitější, tedy cena. Dron je k dispozici v holé podobě bez dálkového ovladače, pokud nějaký kompatibilní už máte, a pak v několika balíčcích. Ceny odpovídají těm oficiálním na webu store.dji.com:

Holý dron Avata: 579 eur

Avata + Goggles 2 + Motion Controler: 1 429 eur

Avata + FPV Goggles V2 + Motion Controller: 1 149 eur

Tyto konfigurace doplňuje ještě tradiční rozšíření Fly More Kit s dobíjecím dokem a dvěma dodatečnými bateriemi za 249 eur.



Balíček s menšími Goggles 2 a původními brýlemi FPV Goggles V2

Specifikace

Vzletová hmotnost: 410 g

410 g Rozměry: 180×180×80 mm

180×180×80 mm Rychlost: 8 m/s (normální režim), 14 m/s (sport), 27 m/s (plný manuál/FPV)

(normální režim), 14 m/s (sport), 27 m/s (plný manuál/FPV) Stoupání/klesání: 6 m/s (normální a sportovní režim)

6 m/s (normální a sportovní režim) Kamera: 1/1,7" 48MP CMOS, 2,34mm f/2,8 FOV 155°

1/1,7" 48MP CMOS, 2,34mm f/2,8 FOV 155° Náklon gimbalu: -95° to 75°, stabilizace v jedné ose

-95° to 75°, stabilizace v jedné ose Odolnost proti větru: 10,7 m/s

10,7 m/s Překážkoměry: Spodní obrazový a laserový dálkoměr

Spodní obrazový a laserový dálkoměr Přenos obrazu: 2,4-5,8 GHz, 1080p@100fps, 30 ms (Goggles 2), 810p@120fps, 28 ms (FPV Goggles V2) , až 2 km v EU, 10 km v USA

2,4-5,8 GHz, 1080p@100fps, 30 ms (Goggles 2), 810p@120fps, 28 ms (FPV Goggles V2) , až 2 km v EU, 10 km v USA GNSS: Kombinace GPS, Galileo, BeiDou

Kombinace GPS, Galileo, BeiDou Úložiště: 20 GB + microSDXC

20 GB + microSDXC Obraz/video: 4000×3000 JPEG, 4K@50/60fps, 2.7K@50/60/100fps, 1080p@50/60/100fps MP4

4000×3000 JPEG, 4K@50/60fps, 2.7K@50/60/100fps, 1080p@50/60/100fps MP4 Výdrž baterie: Klidové vznášení okolo 18 minut při bezvětří; dále pak dle charakteru letu

Další detaily najdete na webu DJI.