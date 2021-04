DJI Air 2S: Nový miláček oblohy s 1" snímačem CMOS a armádou detektorů

DJI představilo dlouho očekávanou třetí generaci populárního dronu střední kategorie Mavic Air 2S, který svými parametry míří zhruba mezi DJI Mini 2 a klasický Mavic 2 a už roky patří k těm nejpopulárnějším amatérským kvadrokopotérám na obloze.

Většina očekávaných novinek unikla na internet s dostatečným předstihem, komunita proto dlouhé týdny přemítala, jestli je 2S už podle svého názvu pouze vylepšenou Dvojkou, anebo skutečně zcela přepracovaný dron. Jak už tomu bývá, pravda je někde uprostřed, a jelikož se bazary s drony už nějaký čas plní loňskými modely, mnozí letci už šetří právě na Air 2S.

Konečně 1" CMOS

Hlavním důvodem k rozbití většího než malého množství prasátek by měl být 1" CMOS s 20 megapixely, který najdete i na Mavic 2. Předchůdce Air 2 sice nabízel rovnou 48 megapixelů, ovšem s menším 1/2" snímacím čipem a pixel binningem. A jelikož je podstatou dronů řady Mavic právě okřídlená kamera, udělal bych to samé a starou Dvojku už před týdnem střelil v nejbližším bazaru.



Hlavní specialitou Air 2S bude 1" snímač a kvalitní přenos obrazu, kterému pomůže tradičně velmi dobrý gimbal s trojosou mechanickou stabilizací

Vylepšený Air 2S dostane do vínku také možnost natáčení 5,4K@30fps videa, což se může hodit pro digitální zoom, a 4K@60fps je pak už dnes samozřejmostí. V případě FullHD videa nechybí ani 120 fps.

Čistý přenos obrazu díky OcuSync 3.0

Další specialitou 2S je nová generace přenosového rádiového protokolu OcuSync 3.0, která se postará o live-view při 1080p a se zpožděním zhruba do 130 milisekund s teoretickým dosahem až 12 kilometrů (kdesi uprostřed pouště Gobi bez jakéhokoliv rušení apod.). OS 3.0 využívá klasické kmitočty 2,4/5,8 GHz a rovnou čtyři antény.

Stručně řečeno, nehledě na skutečný rádiový dosah, s OS 3.0 by měl být už přenos poměrně čistý a netrhaný i v blízkosti zástaveb a hromady Bluetooth a Wi-Fi vysílačů. Prostě při takovém tom domácím létání na louce za domem.

Lepší asistence a ADS-B

Potvrdila se také spekulace s výkonnější detekcí překážek. Air 2S je pomocí snímačů dokáže rozpoznávat ve všech směrech (dole × nahoře × vpředu × vzadu) s vylepšenými algoritmy APAS 4.0, které doplňuje také ADS-B.



Na čelní straně přibyla další dvojice kamerových detektorů namířená vzhůru

ADS-B je přijímač automatických zpráv o poloze z transpondérů okolních letadel, pokud jsou touto technologií vybavené. To znamená, že se pilot dronu signalizací na displeji v předstihu dozví, že se v okolí nachází jiný letoun.

Nutno ale podotknout, že ADS-B není součástí povinné výbavy malých letadel a zejména drobné cessny apod. jej v Česku zpravidla nemají. Amatérský pilot Air 2S by se měl teoreticky dostat jen do blízkosti záchranářských vrtulníku. V letové hladině běžných letadel a v blízkosti přistávacích ploch totiž bez povolení nemá co pohledávat.

Fly More Combo

DJI Mavic Air 2S bude k dispozici jak v samostatném provedení, tak opět i v balíku Fly More Combo, které je v podstatě nutností. Obsahuje totiž rovnou tři baterie, dobíjecí dok, náhradní díly, brašnu před rameno a také sadu ND filtrů.

Cena

Prodej DJI Air 2S začíná dnes v 15:00 u českých prodejců za 26 999 Kč u základního modelu a 34 999 Kč u rozšířené verze Fly Moe Combo.

Specifikace letounu

Vzletová hmotnost: 595 g

595 g Rozměry: 180 × 97 × 77 mm (složený), 183 × 253 × 77 mm (rozložený)

180 × 97 × 77 mm (složený), 183 × 253 × 77 mm (rozložený) Horizontální rychlost: až 68,4 m/s (sportovní režim)

až 68,4 m/s (sportovní režim) Vertikální rychlost: 6 m/s

6 m/s Doba letu: až 31 minut (bezvětří, 19 km/h)

až 31 minut (bezvětří, 19 km/h) Odolnost proti větru: 10,7 m/s (5. stupeň)

10,7 m/s (5. stupeň) Rádiový přenos: 2,4 GHz/5,8GHz, OcuSync 3.0, FHD@30fps, 120-130 ms

2,4 GHz/5,8GHz, OcuSync 3.0, FHD@30fps, 120-130 ms Vysílací výkon pro Evropu: <20 dBm (2,4 GHz), <14 dBm (5,8 GHz)

<20 dBm (2,4 GHz), <14 dBm (5,8 GHz) Přenosová vzdálenost pro Evropu: až 6 km

až 6 km Softwarový ovladač: DJI Fly pro Android a iOS

Specifikace kamery

Senzor: 1" CMOS, 20 Mpx

1" CMOS, 20 Mpx Objektiv: 88° FOV, 22 mm ekv., f/2,8

88° FOV, 22 mm ekv., f/2,8 ISO: 100-12 800

100-12 800 Fotografie: 5 472 × 3 648 px, JPEG, DNG

5 472 × 3 648 px, JPEG, DNG Speciální fotografie: Dávkové, time-lapse, panorama, sférické

Dávkové, time-lapse, panorama, sférické Video: ​ 5,4K@24/25/30 4K@24/25/30/48/50/60, 2,7K@24/25/30/48/50/60, FHD@24/25/30/48/50/60/120,

Formát videa: MP4/MOV, H.264/H.265

MP4/MOV, H.264/H.265 Speciální autopilotovaná videa: ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0, PoI 3.0

ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0, PoI 3.0 Úložiště: 8 GB, MicroSD

Specifikace baterie