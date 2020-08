Divoká spekulace, nebo začátek něčeho velkého? Apple by mohl spustit vlastní vyhledávač

Jon Henshaw z magazínu Coywolf dnes rozvířil vlny internetu a znervóznil několik lidí v Googlu. Ve svém článku totiž spekuluje, že Apple možná připravuje vlastní plnohodnotný vyhledávač. Opírá se hned o několik argumentů či stop.

Zjistil, že systémový vyhledávač Spotlight dostupný v betaverzích iOS 14 a iPadOS 14 obchází Google. Cupertinská společnost také nedávno aktualizovala stránku věnovanou svému Applebotu (crawlovací robot procházející stránky). Navíc si všiml, že Applebot zvýšil aktivitu a jeho stránku navštěvuje častěji než dřív. Apple také stále otevírá nové pracovní pozice související s vyhledáváním.

Mike Wuerthele z Apple Insideru na Henshawa navázal vlastní analýzou provozu na routeru, podle níž prý našeptávač Siri Suggestions v betě iOS 14 sice komunikuje obousměrně se servery Googlu, ale méně než na iOS 13.

Apple zatím záměr vybudovat plnohodnotný vyhledávač, který by měl i webovou podobu či byl integrovaný do Safari, neoznámil. Možná tím překvapí na podzim, když uvede nové iPhony a finální verze svých operačních systémů. Dříve se už pustil do podobně bláznivého plánu, když z iPhonů vystrnadil googlovské mapy a začal tvořit své vlastní.

Tučné šeky Googlu

Šušká se o tom, že Google Applu platí okolo 10 miliard dolarů ročně za to, že jeho vyhledávač bude v Safari nastaven jako výchozí. Podle Henshawa Apple tyto peníze nepotřebuje, protože má dostatečné příjmy. Za fiskální rok 2019 utržil 260 miliard dolarů a skončil s čistým ziskem 55 miliard. Deset miliard od Googlu ale rozhodně nejsou drobné, které by se daly ignorovat.

Pro Apple by však mohla mít větší cenu ochrana soukromí. Pyšní se tím, že není závislý na reklamních příjmech, takže ani nepotřebuje uživatele sledovat na každém kroku. Ze stejného důvodu také upřednostňuje to, že data ale i některé výpočty ukládá či řeší lokálně na zařízení a nespoléhá se na cloud. Jeho vlastní vyhledávač chránící soukromí by tak mohl být i dobrou reklamou proti Googlu a ostatním. Na trhu již podobné vyhledávače jsou (DuckDuckGo, Startpage, Ecosia), ale žádný z nich za sebou nemá bezednou kasu, která by financovala co nejlepší vývoj a rozšíření do cizích jazyků.