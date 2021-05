Disney si patentoval protipirátskou technologii založenou na blockchainu

Skupina Disney Enterprises si před lety u amerického USPTO zažádala o patent, který se nedávno dočkal finální publikace. Inženýři v něm popisují protipirátskou technologii DRM, která do digitální distribuce filmů pro kina zavádí principy blockchainu.

Blockchain je typ databáze, ve které každý nový blok dat matematicky navazuje na předchozí, takže co se jednou v této databázi objeví, není možné dodatečně změnit, protože by se zhroutila integrita celého systému. Odtud název architektury: block + chain (řetěz).

Co je v blockchainu, je svaté

Ze sejného důvodu používají blockchain jako obří sdílenou účetní knihu transakcí všechny současné populární kryptoměny a experimentují s ním i některé systémy online voleb. Jednou zapsaný hlas není možné dodatečně přepsat – zfalšovat.



Přehrání filmu v kině je vlastně sled událostí zapisovaných do blockchainu

V případě distribuce filmů pro kina by se zase blockchain od Disneyho postaral vedle ověření samotné licence třeba i o to, aby mohl koncový přehrávač zobrazit film jen tolikrát, kolik umožňuje licence. Blockchain by zajistil neprůstřelnou evidenci veškeré aktivity.

Nutno ale podotknout, že se jedná pouze o patentovaný nápad a firmy si tímto způsobem často jen nechávají chránit technologie, které nakonec v praxi vůbec nepoužijí.