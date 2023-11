Disky s kapacitou 30 TB jsou na cestě a za dva roky přijdou 40TB HDD

Seagate do fiskálního roku 2024 vstoupil levou nohou. Oproti loňsku firmě klesly tržby o 29 % na 1,45 miliardy dolarů, navíc už zaznamenala třetí čtvrtletí v řadě, kdy skončila v mínusu. Aktuálně prodělala 46 milionů, loni přitom byla v zisku 101 milionů.

Šéf Seagatu Dave Mosley při oznamování finančních výsledků rýsoval i trochu nadějnější budoucnost. Firma totiž nedávno vyrobila první 24TB pevný disk s klasickým záznamem. Do konce prosince se rozjede sériová produkce, takže po novém roce se snad objeví i v běžném prodeji.

Podle Mosleyho se ve stejné době rozjede i sériová výroba 30TB disků postavených na technologii HAMR, která před záznamem stabilizuje záznamovou stopu tím, že ji laserem zahřeje na stovky stupňů. V létě po letech vývoje a odkladů z továren Seagatu konečně vyšel první komerční disk využívající HAMR, ale veškeré disky rovnou míří partnerům.

Mosley však naznačuje, že i po zahájení velkoprodukce bude na tuto technologii čekací listina a do běžných obchodů se tyto disky ještě nedostanou.

Zato ale slibuje, že do dvou let se kapacita posune o třetinu dál. Seagate už má vzorky 4TB ploten, které by se pak měly objevit naštosované po deseti kusech v 40TB discích.

via Tom's Hardware