Disk Google ve velkých problémech. Uživatelé přišli o data uložená v posledních šesti měsících

Disk Google je cloudové úložiště, které uživatelům umožňuje ukládat soubory a přistupovat k nim z libovolného zařízení připojeného k internetu. Služba, hojně využívaná jednotlivci i podniky, se však potýká se závažným problémem: někteří uživatelé hlásí, že jim z Disku Google náhle zmizely soubory a cloudová služba se vrátila ke snímku úložiště z dubna až května 2023. O nepříjemnosti informuje Bleeping Computer.

Problém, hlášený na fórech podpory Googlu od minulého týdne, popisuje situaci, kdy uživatelé uvádějí, že přišli o nedávné změny dat a struktury složek. „Jde o závažný problém, který je třeba urychleně řešit. Máme otevřený ticket na podpoře, ale dosud nám nikdo nepomohl,“ uvádí v jednom z vláken uživatel Disku Google.

Ztráta souborů z Disku Google

Stížnosti se začaly objevovat přesně před šesti dny, kdy uživatel Yeonjoong zveřejnil na fóru podpory Google stížnost, ve které oznámil, že se mu v rámci Disku Google ztratila data za posledních šest měsíců. Během několika dní následovaly četné reakce dalších uživatelů s podrobnými informacemi o podobných situacích.

Mnozí uživatelé hlásili ztrátu důležitých pracovních souborů, přičemž nejhorší zprávy se týkaly ztracených let nebo tisíců dokumentů. Aby toho nebylo málo, někteří uživatelé hlásí také ztrátu souborů synchronizovaných pomocí desktopové aplikace Disku Google, která vytváří duplicitní kopii cloudového úložiště na počítači uživatele.

Záznamy o aktivitách na postižených účtech neukazují žádné nedávné změny, což potvrzuje, že je uživatelé sami omylem nesmazali. Celkově zatím nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o chybu uživatelů, ale spíše o problém v systému služby, který v určitém okamžiku zabránil synchronizaci dat mezi místními zařízeními a cloudem Google.

Podpora hledá řešení

V jednom z diskuzních vláken se později objevila následující odpověď týmu podpory:

„Přijměte prosím mou upřímnou omluvu, pokud se nebudu moci připojit k jednání na Google Meet. Tento případ průběžně sleduji a abych k vám byl upřímný, nyní už zcela souhlasíme s tím, že nejste jediným zákazníkem, kterého se tento problém týká.

Kromě odkazu na vlákno, které jste poskytl, teď existují další administrátoři, kteří hlásí stejné chování, s nímž se setkáváme, kdy po aktualizaci zmizely soubory. Nyní to zkoumají naši produktoví inženýři a čekáme na analýzu příčin i na to, jak to můžeme napravit. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování zatím nemůžeme uvést předpokládaný čas dokončení.

Nedoporučujeme provádět změny v kořenové složce/datech, dokud neobdržíme pokyny od našich inženýrů. Budu nadále sledovat chování nahlášeného problému od ostatních administrátorů a naplánuji volání zítra ve stejnou dobu a doufám, že během dne dojde k pokroku, který budu moci předložit před naší schůzkou na Google Meet.“ - Tým podpory společnosti Google.

Nespoléhejte jen na cloud

Doporučení pro postižené uživatele je neprovádět změny v kořenové složce/datech, dokud se situace nevyjasní a nebude zjištěna hlavní příčina problému. Pozoruhodným aspektem situace je, že fóra podpory Googlu zajišťují dobrovolníci, kteří mají omezený přehled o cloudové službě nebo jí nerozumějí, takže nedokážou pomoci při kritických problémech, jako je tento.

Mnoho uživatelů je pochopitelně frustrováno ztrátou kritických dat, která svěřili cloudové službě a v mnoha případech za uložení svých souborů zaplatili. BleepingComputer kontaktoval Google s žádostí o aktuální informace o stavu interního vyšetřování a o tom, zda je možné ztracené soubory obnovit, nebo jestli jsou nenávratně ztraceny. Až do uzávěrky však neobdržel žádnou odpověď.

Problémy, jako je tento, jsou vždy dobrou připomínkou, abyste si svá důležitá data zálohovali, i když jsou uložena v cloudu. To, že jsou data uložena v cloudu, totiž ještě zdaleka neznamená, že jsou zcela v bezpečí. V posledních letech došlo k několika případům ztráty dat i u renomovaných poskytovatelů cloudových úložišť.