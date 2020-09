DirectStorage zamíří do Windows 10. Provede menší revoluci, jak se čte z disku

Dlouhé roky platilo, že aby se s daty pracovalo co nejrychleji a bez čekání, je třeba je v co největší míře nahrát do rychlé operační paměti RAM. Jenže časy se mění, SSD jsou stále svižnější a zejména nástup rozhraní NVMe s podporou lepšího paralelismu otevřel možnost k úplně opačnému přístupu.

Microsoft se před pár týdny pochlubil novou hardwarovou architekturou Xbox Velocity, která má nabídnout ještě lepší a svižnější herní zážitek. Základem jsou optimalizované NVMe SSD jednotky, technika Sampler Feedback Streaming, akcelerovaná dekomprese dat a pro náš článek konečně nejdůležitější pilíř DirectStorage API.

Proč nahrávat herní data ve velkém do RAM, když se mohou on-demand načítat přímo z SSD

Jak už název napovídá, je to další prvek rodiny DirectX, který se ale tentokrát nestará o 2D/3D grafiku a dokonce ani o zvuk. Namísto toho se stará o co nejrychlejší přístup k persistentnímu úložišti – právě k NVMe SSD.



1TB NVMe SSD v úzké konstrukci M.2 a srovnání s klasickým 2,5" laptopovým plotnovým diskem. Ilustrační foto autora.

DirectStorage je tu od toho, aby hra mohla načítat na vyžádání data přímo z úložiště bez potřeby masového cachování do RAM. Díky tomu je v operační paměti místo i pro ostatní a hra si může pomocí DS načítat data podle potřeby a třeba jen textury aktuální scény, která je zrovna na monitoru.

DirectStorage zamíří na Windows 10

Aby to bylo technicky vůbec možné, DirectStorage potřebuje dosahovat naprosto špičkové latence a také paralelismu, který se postará o to, aby v jeden okamžik mohlo z různých míst úložiště číst hned několik pracovních vláken.

Něco takové klasické systémové I/O API pro čtení a zápis neumí, respektive je v tom žalostně neefektivní, protože s něčím podobným prostě až tak nepočítá. Technika DS by to měla změnit.

Upoutávka nové platformy Xbox Velocity, jejímž pilířem je i DirectStorage:

Jenže aby vůbec mohla, musí opustit svět Xboxu a dostat se na nejrozšířenější desktopovou platformu – Windows. A to se už konečně dostáváme k pointě, přesně to totiž včera Microsoft oznámil na svém blogu s tím, že první ukázka pro vývojáře bude k dispozici v průběhu příštího roku.

DirectStorage nemusí sloužit jen hrám

Pokud se technologie DirectStorage dostane na Windows a bude umět vše to, co slibuje Redmond, její přesah by mohl být mnohem zajímavější než jen svižnější spouštění nových her.

Rychlé on-demand načítání dat se totiž týká celého spektra dalších oblastí počínaje těmi systémovými a konče třeba prací s databázovými big daty, strojovým učením a dalšími náročnými I/O úlohami, kde doposud platilo, že se vše načte do velké RAM a je po problému. DirectStorage by mohl nabídnout opačný přístup.