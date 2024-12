Díky EU víme, kdo v Evropě nejvíce kouká na porno. Musely to přiznat samy největší weby

V Evropské unii už nějaký pátek platí Akt o digitálních službách (DSA), který mimo jiné definuje tzv. velmi velké online platformy (VLOP). Aby vás Evropská komise označila za VLOP, musíte podle článku 33 dosáhnout mety alespoň 45 milionů návštěvníků měsíčně ze zemí EU.

České weby větší než Wikipedie?

Průběžně aktualizovaný seznam velmi velkých online platforem a vyhledávačů (VLOSE) dnes čítá dvě desítky provozovatelů a mezi globálními velikány jako Google, AliExpress nebo Wikipedie figuruje i několik českých jmen.

Třeba NKL Associates s.r.o s 45 miliony měsíčních návštěvníků z EU k datu registrace a WebGroup Czech Republic dokonce s 160 miliony. To je mimochodem více, než EK udává pro již zmíněnou Wikipedii (151 mil.), TikTok (136 mil.), AliExpress (104 mil.) nebo Elonův X (115 mil.).

Češi jsou machři na videa

Jak je to možné? Odpověď je prostá a tušíme ji asi všichni. Češi sice nestřílejí starshipy do vesmíru a dálnici na Vídeň dokončí až někdy v příštím století (o VRT nemluvě), jsou to ale odjakživa machři na lidskou anatomii, kterou se snaží co nejvěrněji zachytit pro příští generace. Kam se na tuto přírodovědu hrabe National Geographic.



Nejsledovanější klip na XVideos za měsíc říjen zaujal bezmála 104 milionů diváků. Kupodivu to není návod, jak uvázat kravatu

Tuzemským premiantem je již zmíněný WebGroup Czech Republic a jeho velmi velká online platforma XVideos plná barevných videí v pleťových odstínech. Je tak velká, že přinejmenším v Evropě strčí do kapsy i druhý celosvětově známý web PornHub.

A protože oba hráči letos zveřejnili povinné zprávy, které vyžaduje legislativa DSA, konečně se můžeme podívat, ve které zemi EU se jim daří nejlépe.

XVideos: Divocí Španělé a cudní Češi

Začněme u českého naučného videoportálu pro dospělé XVideos a jeho reportu s čísly za období od února do května letošního roku. Zpráva je poměrně stručná, čítá jen dvanáct stran, pokud se však prokoušete omáčkou bizarních statistik – třeba počtem blokací skutečné a animované zoofilie –, v závěru zprávy konečně narazíte na průměrnou měsíční návštěvnost z jednotlivých zemí Evropské unie.

Země Počet měs. návštěvníků Počet obyvatel Návštěvníků/1000 ob. Španělsko 23 139 662 48 610 458 476,0 Francie 13 999 149 68 401 997 204,7 Itálie 11 322 935 58 989 749 191,9 Polsko 5 618 657 36 620 970 153,4 Německo 5 476 262 83 445 000 65,6 Portugalsko 3 242 191 10 639 726 304,7 Švédsko 2 567 880 10 551 707 243,4 Maďarsko 2 100 550 9 584 627 219,2 Řecko 2 000 225 10 397 193 192,4 Nizozemsko 1 999 751 17 942 942 111,5 Rumunsko 1 919 225 19 064 409 100,7 Belgie 1 900 867 11 832 049 160,7 Irsko 1 450 704 5 343 805 271,5 Dánsko 1 401 341 5 961 249 235,1 Česko 1 353 590 10 900 555 124,2 Finsko 1 320 041 5 603 851 235,6 Rakousko 1 067 697 9 158 750 116,6 Chorvatsko 718 919 3 861 967 186,2 Slovensko 600 077 5 424 687 110,6 Bulharsko 547 346 6 445 481 84,9 Lotyšsko 288 260 1 871 882 154,0 Litva 141 659 2 885 891 49,1 Malta 105 903 563 443 188,0 Lucembursko 93 339 672 050 138,9 Slovinsko 87 842 2 123 949 41,4 Kypr 82 519 933 505 88,4 Estonsko 16 365 1 374 687 11,9

Naprostým premiantem je Španělsko s 23 miliony vědychtivých diváků. Stříbro bere s velkým odstupem Francie (14 mil.) a bronz náleží Itálii (11,3 mil.).

Horkokrevné národy slízly smetanu a cudný sever včetně Česka (1,4 mil.) a ještě cudnějšího Slovenska (600 tis.) je až kdesi za polovinou. Tedy s výjimkou Švédska. Mají holt dlouhé zimní noci, levnou elektřinu a rychlý internet.



XVideos: Vlevo absolutní počty, vpravo přepočítané na 1 000 ob. dané země

Toto jsou nicméně absolutní počty s malou vypovídací hodnotou, Španělů, Francouzů a Italů je totiž mnohonásobně více než Čechu. Porovnali jsme proto čísla ještě s počtem obyvatel každé země podle jednotné lednové statistiky Eurostatu a… A kupodivu se nic moc nezměnilo. Česko se dokonce propadlo z 15. místa až na 17. příčku! Národ, který dal světu Ikeu, si ale ještě více polepšil.

Takoví Němci zase po přepočtu na obyvatele o XVideos prakticky nevědí. To je smutné.

Na druhém listu se podíváme, jak jsme dopadli podle čísel PornHubu