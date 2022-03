DIKTATÜRÅ, REPRÊSE, PRÖPAGÅNDA. Jirka vysvětluje, jak poznáte, že se vaše země řítí do průšvihu

Jirka opět vysvětluje věci. Tentokrát se nechal inspirovat válkou na Ukrajině a v minisérii DIKTATÜRÅ, REPRÊSE, PRÖPAGÅNDA přináší jednoduchý návod, jak poznat, že se vaše země řítí do pořádného průšvihu.

Můžeme nechápavě hledět do historie a žasnout, jak je možné, že se diktátoři dostali k moci. Jak mohli lidé volit Hitlera? Problém je, že my už zpětně vidíme celý příběh, ale když ten příběh žijete, je obtížné odhadnout, jak se bude vyvíjet. Ale s Jirkovým návodem to poznáte, protože všechny diktatury se v určitých rysech podobají jako vejce vejci a často jedou podle stejného scénáře.

DIKTATÜRÅ

REPRÊSE

PRÖPAGÅNDA