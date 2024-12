Digitální železná opona. Rusko odpojilo několik regionů od internetu, aby otestovalo svou „suverénní síť“

Rusko v posledních dnech opět zkouší v praxi digitální železnou oponu. Tento termín, používaný k označení tzv. „suverénního internetu“, popisuje snahu vytvořit izolovaný ruský internet, který nebude žádným způsobem závislý na globální infrastruktuře.

První výrazný krok byl podniknut už v roce 2019, kdy Rusko přijalo zákon o „suverénním internetu“, který vyžaduje schopnost odpojit zemi od globální sítě a udržet v provozu lokální služby. Cílem je získat plnou kontrolu nad tokem informací uvnitř státu a ochránit infrastrukturu před „škodlivým“ vlivem zvenčí.

24 hodin bez přístupu k internetu

Nedávno proběhly testy v regionech Dagestán, Čečensko a Ingušsko, kde část obyvatel tvoří etnické menšiny. Téměř 24 hodin byli občané v těchto oblastech odříznuti od zahraničních webů a aplikací jako je YouTube, Google, WhatsApp nebo Telegram, ale i od některých lokálních služeb, jako je Yandex. Některé zdroje spekulují, že testy byly záměrně provedeny v regionech s muslimskou většinou kvůli jejich politické citlivosti a historii nepokojů.

Podle ruského regulačního úřadu Roskomnadzor šlo o simulaci možného odpojení Ruska od globální internetové sítě při zajištění provozu klíčových domácích služeb. Kritici však upozorňují, že testy mohly být zaměřeny na schopnost zamezit šíření informací při možných nepokojích v těchto oblastech.

Většina VPN nefungovala

Jednou z nejzásadnějších otázek bylo, zda VPN služby dokážou překonat tato omezení. Ve výsledku většina těchto služeb skutečně nefungovala (některé ale fungovaly), což ukazuje na zásadní zlepšení ruské infrastruktury pro kontrolu internetového provozu. Roskomnadzor už dříve zakázal přibližně 200 VPN služeb a na jaře 2024 byl dokonce přijat zákon kriminalizující sdílení informací o tom, jak tato omezení obcházet.

Realizace projektu suverénního internetu vyžadovala značné investice. Kreml vynaložil přibližně 15 miliard korun na vytvoření infrastruktury, která umožní efektivní blokaci zahraničních služeb a jejich nahrazení domácími alternativami. Již dnes Rusko aktivně přesvědčuje své obyvatele, aby přestali používat zahraniční aplikace a platformy jako Instagram nebo Facebook a přešli na ruské ekvivalenty.

Klíčovou součástí suverénního internetu je vytvoření vlastního systému DNS, který má plně kontrolovat ruská vláda. Současný globální systém DNS spravuje několik mezinárodních organizací mimo Rusko, což je pro izolovaný internet velkou překážkou. Rusko proto hledá inspiraci v zemích jako Čína nebo Severní Korea, které už podobné systémy zavedly.

Digitální železná opona

Pro běžné obyvatele Ruska by izolace znamenala ztrátu přístupu k zahraničním službám, které jsou často nedílnou součástí jejich každodenního života. Omezení by se dotklo nejen zpravodajství a sociálních sítí, ale i služeb nutných pro podnikání, jako jsou Amazon Web Services, GoDaddy nebo Google Cloud.

Rusko není jedinou zemí, která kontroluje digitální prostor. Čína už dlouho provozuje tzv. „Velký firewall“, který omezuje přístup k zahraničním zdrojům a cenzuruje obsah. Podobné praktiky uplatňují i země jako Myanmar, Kuba nebo Saúdská Arábie. Rozdíl je však v rozsahu a technické propracovanosti.

Ruské pokusy o digitální soběstačnost vyvolávají otázky o budoucnosti internetu jako globálního prostoru. Pokud by se izolace stala trendem, mohlo by to znamenat konec internetu v té podobě, jak ho známe dnes. V tuto chvíli je jasné, že kontrola informací a omezení přístupu jsou pro mnohé režimy klíčovou zbraní v boji o moc.

Zdroje: techspot.com, techradar.com, x.com.