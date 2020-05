Digitální závislost jako hrozba: Rozhovor se zakladatelkou projektu Replug me

Trávíte s mobilem v ruce hodiny denně a nedokážete si představit, že byste od něj byli na chvíli odříznuti? Sjíždíte zprávy a hltáte příspěvky na sociálních sítích? Možná vás postihla digitální závislost. Co s tím, to v rozhovoru poradí odbornice Karolína Presová.

Pískoviště plné hrajících si dětí, na které dohlížejí rodiče, kteří tam jsou často mnohdy zbytečně. Než aby sledovali dětské radovánky, raději svoji pozornost věnují sledování sociálních sítí na telefonu. Takový obrázek je vidět čím dál častěji, přitom role rodiče k přístupu k digitálním technologiím je klíčová.

„Pokud při každé večeři rodič vyřizuje zprávy na Facebooku, nemůže pak dítěti zakazovat, aby si ke stolu mobil také vzalo, a čekat, že to bude respektovat,“ říká Karolína Presová, která stojí za projektem Replug me. Ten se snaží upozorňovat na problémy spojené s životem v digitálním prostoru a radí, jak najít v on-line světě zdravou rovnováhu.

Kdo je Karolína Presová? Karolína o digitálním well-beingu školí širokou veřejnost, firmy, rodiče, učitele i profesionály. Přináší vlastní originální přístupy, které pomáhají lidem omezit nežádoucí vlivy digitálních technologií a učí je vrátit se z víru informací v digitálním prostoru k sobě samému a najít si v on-line světě zdravou rovnováhu. Její vizí, se kterou založila projekt Replug me, je pomoci lidem žít efektivnější a smysluplnější život v digitální době. O tématu školila i v Asii, kde je problém nadužívání mobilních telefonů a sociálních sítí jak ve firmách, tak i ve společnosti velmi rozsáhlý. Se svým týmem psychologů měsíčně proškolí stovky dětí a rodičů a navštíví desítky firem. Za výsledky a osvětovou činnost byl Replug me nominován mezi top 5 společensky nejprospěšnějších projektů v České republice.

Co vše se dá dnes zařadit pod pojem digitální závislost?

Závislost na internetu je ve své podstatě stejná jako jiné závislosti. Je to potřeba nekontrolovaně konzumovat internetový obsah a být on-line. Digitální svět se postupně stává tím jediným, co nás zajímá, a pomalu vytlačuje ten reálný.

Přestáváme se vídat s kamarády jen kvůli tomu, že radši budeme hrát hru. Pokud nemůžeme jít na internet, cítíme se podráždění nebo jsme agresivní. Na výletě s rodinou raději zůstaneme v restauraci na Wi-Fi, než abychom šli na výšlap a trávili čas se svými blízkými. Kvůli digitálnímu světu zkrátka ustupují naše ostatní potřeby, kamarádi, rodina případně i práce nebo škola.

Spousta lidí se cítí osaměle, i když mají 500 přátel na Facebooku. Reálně ale nemají nikoho, komu by se svěřili

Nedávno jsem poslouchala příběh chlapce, který si tím prošel. Jeho slovy je to jako rok bez vzpomínek. Vše vložil do počítačové hry, nechodil do školy, nevšímal si rodiny ani přátel a celý rok mu v podstatě prošel mezi prsty, aniž by si z toho něco hodnotného vzal, kromě ponaučení, že do toho už spadnout nechce. Nejčastější je závislost na počítačových hrách, on-line gamblingu nebo sociálních sítích.

Jaké věkové skupiny jsou digitální závislostí nejvíce ohroženy?

Z naší praxe vidíme, že problém se závislostí může mít kdokoli bez ohledu na věk, sociální postavení nebo pohlaví. Setkáváme se závislostními znaky u maminek na mateřské dovolené, u generace mileniálů, u manažerů ve středním věku i u dětí na základních školách.

V Česku se ovšem ještě plošně o závislosti mluvit nedá, závislých tu jsou jednotky procent. U nás se jedná spíše o nadužívání, které má také negativní vedlejší dopady, i když se o přímou závislost ještě jednat nemusí.

Kde spatřujete největší problém v této oblasti?