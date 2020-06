Digitální baron: Rozhovor s digitální sochařkou Helenou Lukášovou

Kdo je Helena Lukášová

Helena Lukášová vyučuje na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně, kde je vedoucí Ateliéru grafického designu a multimédií.



Při studiu na Akademii výtvarných umění v Bratislavě se zaměřila na klasické i digitální sochařství. Tomu se věnovala i při stážích na několika školách v USA, kde také působila třeba jako umělecká instruktorka v Johnsonově ateliéru v New Jersey.

Její práce I am Venus je trvale vystavena v areálu Grounds for Sculpture v New Jersey hned vedle Princetonu. Působila také jako rezidentka v Centru pro nové umění na Univerzitě Williama Patersona.



Věnuje se rovněž digitální rekonstrukci, stojí za modely historických osob princezny Hereret, markraběte Jošta Moravského nebo barona Trencka. Na nich spolupracovala například s kolegy Rudolfem Turiakem a Lenkou Michalkovou, dále pak s antropology Petrou Urbanovou a Mikolášem Jurdou z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a historiky Petrem Vachútem a Ctiborem Ostrým z Muzea města Brna.