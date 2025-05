Digitalizovaný adrenalin. Cenový přehled outdoorových sportovních kamer

Jezdíte na kole, létáte na paraglidu, lyžujete, zkrátka chcete zaznamenat a sdílet své sportovní výkony? Tohle jsou kamery přesně pro tento účel. Na co dbát při výběru?

Jen těžko se chce věřit, že první kamera GoPro spatřila světlo světa již v roce 2004, kdy Nick Woodman vytvořil vlastní odolný fotoaparát na klasický 35mm film, aby vyfotil pořádné akční záběry na surfovacím prkně. První skutečně sportovní a digitální kamera na sebe nechala čekat pouhé dva roky: Hero uvedené v roce 2006 natáčelo (dnes tolik atraktivní) krátká videa o délce 10 sekund v rozlišení 240p a pořídilo fotku v rozlišení 640 × 480 px.

Honba za rozlišením končí

Tu hlavní technologickou jízdu neustálého meziročního zlepšování parametrů už máme za sebou. Vždy postupně narůstalo rozlišení – na 720p, Full HD, 2,4K a nakonec současný „standard“ 4K. Už se na trhu objevují kamery schopné záznamu v rozlišení 8K, ale ruku na srdce: potřebujeme je? Na tak vysoké rozlišení zatím není stavěný celý řetězec záznamu, zpracování přenosu a zobrazení výsledku.



Na e-shopech najdete balíček desítek držáků, nálepek a úchytek, vše do tisícovky. Jen je otázka, zda přísavce na auto chcete svěřit kameru za deset tisíc...



Originální přísavka od GoPro sice stojí tisícovku, máme ale ověřeno, že z auta rozhodně nespadne ani při vyšších rychlostech.

Nahlédnutím do tabulky snadno zjistíte, že záznam ve 4K nabízejí vlastně i ty nejlevnější kamery za pár tisíc. Rozdíl v kvalitě záznamu ale bude zásadní, rozlišení totiž není vše. Levné kamery zvládají záznam ve 4K jen při třiceti snímkové frekvenci, současně jsou vybaveny tou nejlevnější optikou a nejméně výkonným čipsetem. Komprese tak velkého rozlišení je náročná a nevýkonný hardware si uleví tím, že záznam zkomprimuje do nižší kvality. Pozor, některé kamery mírně vyšší cenové kategorie, řekněme okolo tří až čtyř tisíc, sice nabízejí záznam v rozlišení 4K při 60 fps, avšak takzvaně interpolovaně. A to rozhodně nechcete.



Záběr z hrudníku je atraktivní a vtáhne do akce, poskytuje větší dynamiku záběru než z hlavy či přilby. I zde jsme se přesvědčili, že levné hrudní držáky „z alíku“ jsou vyhozené peníze a raději si jednou připlaťte za kvalitnější výrobek.

Pokud míříte na maximum ve Full HD, pak dobře poslouží i ty nejlevnější kamery. Třeba jako první kamera pro mladé, kteří chtějí experimentovat s natáčením, jednoduchým střihem a publikováním videí. Vysoké rozlišení má ještě jednu výhodu: pokud nenatočíte kompozičně přesný záběr, můžete video oříznout při zachování rozumné kvality. Případně můžete „falešně švenkovat“, tedy naznačit pohyb kamery nikoli skutečným posunem kamery, ale jen výstřihem a posunem obrazu.

Chcete-li přímo ke kameře připojit externí mikrofon, hledejte kameru s podporou Bluetooth

S rostoucí cenou kamery se zlepšují všechny parametry: záznam v plnohodnotném 4K rozlišení při 60 fps by měl být standardem pro ty, kdo pomýšlejí na dráhu youtubera, vlogera nebo kameramana. Při akčních rychlých záběrech zkrátka 30 snímků nestačí, obraz působí trhaně a nepřirozeně. Dá se říci, že pro rychlé záběry je prioritou 60 fps než vysoké rozlišení. Při nižších rozlišeních kamery zvládají 120, ty dražší dokonce 240 snímků za sekundu, což umožní tvořit efektní zpomalená videa (jakkoli se od nich v současné moderní tvorbě obecně upouští).