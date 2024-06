Devět z deseti grafických karet na trhu jsou GeForce. Nvidia zažívá nejlepší období v historii, AMD druhé nejhorší

Během prvního čtvrtletí přišlo do obchodů 8,7 milionu desktopových grafických karet, o 39 % více než loni ve stejném období, ale o 9 % méně než v předchozím kalendářním kvartálu, který však díky Vánocům a Black Friday bývá tradičně nejsilnější.

Z historického hlediska to není pro grafiky nejúspěšnější období. Na přelomu let 2017 a 2018 činily čtvrtletní dodávky až 16 milionů karet, a ještě pár let poté se držely nad 10 miliony. S koncem covidu, nástupem herních notebooků a výrazným růstem cen samostatných karet ale trh citelně oslábl.

K jednomu historickému zápisu přesto došlo. Nvidia během prvního čtvrtletí dosáhla 88% podílu, tak vysoké zastoupení nikdy dříve neměla. Doposud rekordní bylo druhé čtvrtletí 2022, kdy zabrala 87 % trhu.

Ve stejné době o sobě dal poprvé výrazněji vědět Intel, jehož desktopové grafiky získaly 3% podíl. V prvních třech měsících letošního roku se však karty Arc opět propadly na nulu. AMD drží 12% podíl, který je druhý nejnižší za posledních dvacet let. Jak totiž dlouhodobě zaznamenává německý web 3Dcenter, v roce 2004 a 2005 byly Radeony úspěšnější než GeForce. Úplně nejhůř na tom grafiky od AMD byly právě před dvěma lety, kdy se vyšvihl Intel.

Zdroje: JPR via Tom's Hardware a 3Dcenter