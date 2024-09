Děti do 16 let budou na Instagramu chráněné před úchyláky. Meta zpřísní nastavení účtů

Instagram podle některých studií patří k nejhorším sítím, které negativně ovlivňují mentální zdraví dospívajících. Zejména poškozuje dívky. Současně u nich patří k nejoblíbenějším. Meta nyní tvrdí, že rodiče mohou spát klidně, protože představila účty pro dospívající.

Teenageři a teenagerky, kteří ještě neoslavili šestnácté narozeniny, budou potřebovat souhlas rodičů k tomu, aby zmírnili některou z nastavených ochran:

Teenagerské účty jsou standardně soukromé.

Zobrazí se v nich jen obsah, který není označený jako citlivý.

Zprávy dospívajícím pošlou jen lidé, kteří jsou daným dospívajícím sledováni.

Dospívající smí označit jen sledované účty.

Filtr urážlivých slov a frází do soukromých zpráv nepustí nevyhovující zprávy a skryje nevhodné komentáře.

Instagram po 60 minutách používání během dne připomene, že nastal čas aplikaci opustit.

Mezi 22. a 7. hodinou se zapne režim spánku, kdy Instagram potlačí oznámení a na soukromé zprávy odešle automatickou odpověď.

Kdyby dospívající chtěl omezení zmírnit, musí nejdříve nastavit rodičovský dohled. Poté mu rodič může, ale nemusí nastavení změnit. Rodiče budou moci ze svého účtu nastavení Instagramu potomka zanedlouho i přímo upravit.



Dítě bez souhlasu rodiče nastavení nezmění, pokud je mu méně než 16 let

Na stávající účty se nové přísné nastavení vztáhne také. Aby ochrana fungovala, musí ovšem Meta ověřovat věk dětí, aby si při registraci nemohly vymýšlet. V některých zemích ověřování věku funguje, je zaváděno od roku 2022. Meta prý v příštím roce začne testovat technologii, která odhalí teenagerské účty s dospěláckým datem narození.

Pokud budou rodiče chtít, mohou dohled aktivovat i v účtech dospívajících od 16 let. Dohledový režim rodičům nově nabízí:

Přehled účtů, které dítěti poslaly zprávy v posledním týdnu.

Stanovení denního časového limitu na používání Instagramu.

Zakázání používání Instagramu v určitých denních dobách.

Informace o tématech, o která se dítě zajímá.

Ale pozor, teenagerské účty Instagram nezavede všude ve stejnou dobu. Do 60 dní by měla pravidla platit v USA a pár dalších zemích. Na Evropskou unii se dostane později, byť ještě letos. V příštím roce se koncept rozšíří do dalších služeb Mety.

Instagram koncept teenagerských účtů představuje na videu:

Před třemi roky list The Wall Street Journal dostal do rukou interní materiály Instagramu. Vyplynulo z nich, že platforma způsobuje psychické problémy zejména mladým dívkám, ale problémy neřeší. Instagram tehdy plánoval klient pro děti, po kritice od něj upustil.

Kauzu Facebook Papers jsme rozebrali v Podcastu Živě:

Zdroje: Instagram Help Center | Instagram News