Detailní srovnání specifikací nových Xboxů. V čem se liší Series S a Series X?

Microsoft včera vyložil všechny trumfy a doplnil poslední dílky skládanky. Už víme, že 10. listopadu přijdou hned dva nové Xboxy, známe jejich parametry i ceny. V podvečer firma dodala i detailní specifikace levnějšího modelu Series S, kolem něhož bylo ještě několik nejasností.

V čem se tedy obě konzole liší? Jednak pochopitelně vzhledem. Series S má o 60 % menší tělo a jinak vyřešené chlazení. Také bude k dostání (zatím?) jen v bílé barvě, zatímco větší model bude černý.

Procesor a grafika

Pokud jde o hardware, konzole používají stejné architektury čipů, jen v jiných konfiguracích. Také Series S ponese osmijádrový procesor AMD Zen 2. Taktován bude na fixních 3,6 GHz. Pokud ale se však využije SMT (tedy až 16 vláken), takt klesne na 3,4 GHz. V obou případech tak jsou hodnoty nižší o 200 MHz oproti Series X.

Grafický čip opět vychází z upravené architektury AMD RDNA 2, ale má jen 20 (místo 52) výpočetních jednotek a takt 1,565 GHz (místo 1,825 GHz). Aritmetický výkon je tak třetinový a dosahuje 4 TFLOPs.

Series S bude v případě her pracovat s rozlišením do 1440p, Series S nabídne až 2160p (4K). V obou případech by většina her měla dosahovat 60 snímků za sekundu, u vybraných titulů to bude až 120 fps. Také levnější konzole podporuje ray tracing. Microsoft několik zopakoval, že esko nabídne „next-gen zážitek“, jen bude v nižším rozlišení.

Méně paměti, navíc pomalejší

Rozdíl je též v pamětech. Series S má jen 10 GB sdílených mezi CPU a GPU, Series X pak 16 GB. To ale není jediná odlišnost, různá je i propustnost. Series X nabídne 10 GB s rychlostí 560 GB/s a zbylých 6 GB pak s 336 GB/s. U Series bude 8 GB s propustností 224 GB/s a 2 GB jen s 56 GB/s.

U pamětí máme ještě několik nejasností. Na obrázcích jsou kolem SoC vidět jen čtyři čipy a moc nám nevychází matematika, jak dosáhnout 10 GB se dvěma odlišně zapojenými klastry RAM, aby navíc dosáhly zmiňovaných propustností. Microsoft tvrdí, že konzole má 10 GB GDDR6. Kdybych si však měl tipnout, řekl bych, že GDDR6 je jen oněch 8 GB (čtyři čipy po 2 GB s celkovou šířkou sběrnice 128 bitů) a zbylé 2 GB budou jen DDR4 (nicméně pátý nebo šestý čip na PCB vidět nejsou).

Zcela určitě však pomalejší část RAM využije jen operační systém. U Series X firma řekla, že spolkne 2,5 GB. Pokud nedošlo k nějaké redukci, u Series S na hry zbylo 7,5 GB.

Úložiště je stejné, avšak s nižší kapacitou 512 GB místo 1 TB. Microsoft vsadil na rychlé SSD se sekvenčním čtením 2,4 GB/s, které ale díky kompresi (navíc řízené zvláštním čipem) nabídne efektivně dvojnásobnou propustnost. I levnější konzoli půjde rozšířit externím 1TB SSD od Seagatu, jen to evidentně nebude nic levného.

Co ještě nevíme?

Konzoli jsme zatím neviděli ze všech stran, takže neznáme přesný počet a typy konektorů. Vidět je jen přední USB, které poslouží pro externí úložiště, na které půjde zálohovat či nahrávat hry v rámci zpětné kompatibility. Hry pro novou generaci vyžadují interní SSD nebo onu jednotku Seagatu.

Neznáme ani podporovaný typ Wi-Fi. Microsoft zatím neprozradil nic o podpoře VR brýlí, o nichž se dlouho spekuluje. Na desktopech má levné headsety Windows Mixed Reality, u konzolí zatím VR (na rozdíl od Sony) ignoruje.

Firma zatím nepotvrdila ani jednu důležitou otázkou, jestli Series S bude při zpětné kompatibilitě s Xboxem One starší hry spouštět v režimu One (S), nebo One X. Jestli tedy hry budou omezené rozlišením do 1080p, ale poběží s vyšším snímkovou frekvencí, nebo nabídnou i vyšší vizuální kvalitu.

Specifikace nových konzolí Xbox One X Xbox Series S Xbox Series X PlayStation 5 CPU 8× 2,13 GHz custom Jaguar 8× 3,6 GHz Zen 2 (3,4 GHz se SMT) 8× 3,8 GHz Zen 2 (3,6 GHz se SMT) 8× až 3,5 GHz Zen 2 (SMT) GPU 6 TFLOPs, 40 CU, 1,172 GHz, custom GCN + funkce Polarisu 4 TFLOPs, 20 CU, 1,565 GHz, custom RDNA 2 12,15 TFLOPs, 52 CU, 1,825 GHz, custom RDNA 2 10,28 TFLOPs, 36 CU, až 2,23 GHz, custom RDNA 2 velikost čipu 366,94 mm² ? 360,45 mm² ? výrobní proces TSMC 16nm FF+ TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) paměť 12 GB GDDR5 (384bit) 10 GB GDDR6 (128bit + 32bit) 16 GB GDDR6 (320bit + 192bit) 16 GB GDDR6 (256bit) propustnost 326 GB/s 8 GB @ 224 GB/s, 2 GB @ 56 GB/s 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s 448 GB/s úložiště 1 TB HDD 512 GB Custom NVMe SSD 1 TB Custom NVMe SSD 825 GB Custom NVMe SSD rychlost I/O 120 MB/s 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compressed) 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compressed) 5,5 GB/s (raw), 8–9 GB/s (compressed) slot pro rozšíření – 1TB Expansion Card 1TB Expansion Card M.2 (PCIe 4.0 x4) externí úložiště USB 3.2 USB 3.2 USB 3.2 ? USB 3.2 optická mechanika Ultra HD Blu-ray – Ultra HD Blu-ray Ultra HD Blu-ray rozhraní HDMI 2.0b, HDMI 1.4 (vstup), 3× USB-A 3.2, RJ-45 HDMI 2.1, ? HDMI 2.1, 3× USB-A 3.2, RJ-45 ? cílový výkon 4K @ 30 fps (až 60 fps) 1440p @ 60 fps

až 120 fps) 2160p @ 60 fps (až 120 fps) 2160p @ 60 fps (až 120 fps) cena při uvedení 12 999 Kč 7 999 Kč 12 999 Kč ?

Zdroj: Microsoft