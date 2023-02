Desktop, notebook, nebo tablet? Co používáte jako primární počítač?

Pod slovem počítač si mnozí stále představují spíš velký desktop, ale prodejní statistiky ukazují, že skoro tři čtvrtiny počítačů už dnes tvoří notebooky. Jsou až směšně levné a jejich výkon stačí pro veškeré kancelářské činnosti. Vyšší rychlost nebo možnosti rozšíření ocení především hráči.

I v redakci už dáváme přednost notebookům. Jak jste na tom vy, naši čtenáři?

Filip Kůžel

Notebook

Notebook odjakživa a na věčné časy. Je všude se mnou a nedovedu si to představit jinak. Práce i zábava, všechno stále v pohotovosti. Na stole doma i v kanceláři čeká hub připojovaný jediným USB-C, monitory, osvětlení, reproduktory a myš. Víc k pracovnímu štěstí nepotřebuju.

Naprosto nechápu kolegy, kteří pracují na té velké hlučné věci, která stojí pod stolem a je kabelem připoutaná ke stěně. No dobře, chápu, ale hry nehraju a video stříhám tak málo, že si tu chvíli navíc počkám. Výkon stolních počítačů zkrátka nepotřebuju, mnohem důležitější je pro mě mobilita.

Telefon jako primární počítač? Prvně jsem se zasmál, ale hned vzápětí jsem si uvědomil, že moje manželka to tak má. Sociální sítě, komunikace, nákupy, školní systémy našich dětí, video k žehlení, poslední dobou i tisk dokumentů… Počítač otevírá čím dál méně.

Lukáš Václavík

Notebook

Přes 20 let to byly mnou skládané desktopy. Bez notebooku jsem se obešel i během studia na SŠ a VŠ. Na magisterském oboru jsem už jej sice měl, ale nosil jsem s sebou jen tablet, protože jsem potřeboval spíš črtat poznámky a číst mraky PDF. A protože většinu času pracuji z home office, můj domácí počítač byl zároveň i pracovní. Notebook byl jen práci či zábavu na cestách.

Změnilo se to až před rokem, když jsem koupil MacBook Air M1. Ten mi jako první nabídl tolik výkonu, že mi desktop nechyběl, navíc při o řád nižší spotřebě a naprostém tichu. V kanceláři k němu mám připojený dock s monitorem, klávesnicí, myší, externí SSD a sluchátky, ale kdykoliv jej odpojím, můžu jej vzít i se všemi daty s sebou a pracovat klidně celý den na baterku.

Výkonný desktop ale pořád mám, loni jsem jej i upgradoval. Už však slouží jen na hry, případně nějaké větší dávkové převody videa, protože to zvládne rychleji a mám po ruce nástroje, které na macOS nemají alternativu.

Petr Urban

Notebook

Odpovídá se těžko, protože mám jednak pracovní notebook, jednak ručně sestavený desktop, přičemž používám obojí. V posledním zhruba tři čtvrtě roce už ale desktop zapínám jen o některých víkendech na hry. Pracovní týden si většinou odbudu na notebooku, který na kancelářskou práci dostačuje a má nižší spotřebu.

Nedávno jsem ale obstarožní Haswell vyměnil za novější a podstatně výkonnější hardware, takže teď se zase trochu víc mazlím s desktopem. Některé operace jsou na něm díky vyššímu výkonu příjemnější, třeba upscaling obrázků nebo provoz virtuálních počítačů.

Je férové si přiznat, že smartphone mám v ruce také pořád, takže je už trochu diskutabilní, co je primární zařízení. V součtu ale nejvíc času strávím na notebooku.

Jakub Čížek

Notebook

Letos to bude přesně dvacet let od chvíle, kdy jsem nadobro zrušil stolní počítač a nahradil jej studentským bakelitovým laptopem Umax s Celeronem, 512 MB RAM a děsně pomalým plotnovým diskem. Přišel mě tehdy na skvělých 28 tisíc korun a měl dokonce i slot na karty PCMCIA, takže jsem si hned druhý den běžel pro adaptér 802.11b za pár tisíc a ochutnal kouzlo domácí a univerzitní Wi-Fi.

Dodatečně bych se rád omluvil Microsoftu, že jsem tehdy na laptop nahodil Windows XP ty-víš-jakého-původu, notebook byl totiž tak úžasně levný i proto, že jeho součástí nebyl žádný operační systém. Byl to můj poslední stroj bez OEM licence Windows a sloužil mi až do nástupu na Živě.cz v roce 2007.

Karel Kilián

Notebook

Ke své práci používám primárně notebook, konkrétně asi čtyři roky starý Dell Inspiron 15 s procesorem Intel Core i7 a 8 GB operační paměti. Jako psací stroj funguje výtečně, nějaké náročnější operace na něm neprovádím, takže pro tyto účely jeho konfigurace naprosto postačuje.

Protože ale nemám rád stísněné klávesnice notebooků a šmatlání prstem po touchpadu, používám ho ve spojení s bezdrátovou klávesnicí (konkrétně Logitech Wireless Solar K750) a myší (Logitech MX Master 3). Aktuálně uvažuji o pořízení sekundárního monitoru, protože neustálé přepínání klávesovou zkratkou Alt+Tab mě prostě zdržuje.

Stolní počítač nepoužívám prakticky vůbec (ten občas využívá manželka), takže na něj sedá prach. Na mobilu sleduji aktuality a vyhledávám témata na články, pro tablet jsem nikdy žádné rozumné využití nenašel.

Martin Chroust

Stolní PC

Pro práci používám primárně skládaný desktop, který je v kanceláři. Doma nebo na cestách je to 14" notebook Yoga Slim 7. Nikdy jsem si nemyslel, že mi bude čtrnáctka stačit, ale už třetím rokem funguju na mobilním Ryzenu 4700U, a nemám nejmenší námitky. Tedy až na úložný prostor, v němž mají kompaktní notebooky asi největší rezervy. Nedávno jsem tak musel upgradovat úložiště, naštěstí měl notebook k dispozici druhý slot. Stačilo jen sundat zadní kryt, zacvaknout kompaktní SSDčko a jede se vesele dál.

U kancelářského počítače to bude chtít výhledově upgrade, AMD FX-8300 už má nějaký ten pátek za sebou, na kancelářskou práci však i po letech bohatě postačuje. Rezervy však má při hraní her či při přehrávání 4K a 8K videí.

Vladislav Kluska

Notebook

U mě je to jednoduše notebook, zneužívám firemní Asus ROG Flow X16 i doma. :) Na druhou stranu, kromě hraní her bych jej doma nepotřeboval, vystačím si s telefonem, či stařičkým tabletem/počítačem Surface Pro X. Na nic moc náročného není, prohlížeč ale zobrazí fajn. Volba pro pracovní notebook byla jinak jasná, občas jej potřebuji přenášet, tudíž stolní PC nepřipadal v úvahu.

Zároveň by ale byl samostatný ntb nedostatečný, mám jej tedy připojený v práci k 32" monitoru. A co se týče výkonu, tak sice jej mám teď měsíc, ale není nač si stěžovat. I když jsem možná měl chvíli počkat a raději si připlatit za Asus ROG Strix SCAR 16/18 :)

Jiří Kuruc

Notebook

Mým hlavním pracovním nástrojem je Apple MacBook Pro M1, který je však doslova pupeční šňůrou připojen k 32" 4K monitoru HP U32. Zdůrazňuji to proto, že se hodně ošívám, jakmile mám notebook odpojit a pracovat někde jinde jen na malé obrazovce notebooku. Proč tedy sakryš nezvolím třeba nějaký mac mini?

Důvodem je touchpad: jakákoli externí klávesnice a myš mi vždy přijdou méně efektivní, než dotyková plocha těsně pod klávesnicí. Pod stolem mám ještě seskládané PC, dříve sloužící tu a tam k hraní her, později jen k testování a pořizování screenshotů pro účely článků. Ale na Windows nežehrám, třeba v kanceláři mám klasický desktop s Windows.

Marek Lutonský

Notebook (jako desktop)

Píšu o svém domácím stroji, na kterém ale stejně i většinu času pracuji. Je to sedm let starý herní Acer Aspire V Nitro se sedmnáctipalcovým displejem. Nehraju na něm, ale potřeboval jsem tenkrát něco rychlého, co půjde v případě nouze přenést. Věděl jsem, že naprostou většinu času bude počítač ležet na stole. Takže vůbec nevadí, že je to taková obluda. K notebooku mám neustále připojený velký monitor a samostatnou klávesnici, na 17" displeji je pak místo pro několik oken, které chci mít neustále na očích.

Až ale tento notebook odejde, nahradím ho zřejmě nějakým výkonnějším miniPC a druhým velkým monitorem.

Martin Nahodil

Notebook

Dřív desktop, poslední roky notebook. Vyhovuje mi to pohodlí, že si ho můžu s sebou kamkoliv odnést a ke svým činnostem nepotřebuju nejnabušenější stroj s kartou RTX 4090. Občas výkon chybí jen v případech, kdy bych si něco zahrál a zrovna to není k sehnání jinde než na PC. Většinou ale stejně hraju na konzolích, takže tohle jsou jen výjimky. Vlastně když nepočítám práci, úplně by mi na moje běžné používání stačil mobil, na kterém taky trávím docela dost času, ale radši si sednu k větší obrazovce ke klávesnici a myši, ať už mám dělat cokoliv.

A co vy, co používáte jako primární počítač?