Deset let s Windows 10. Tohle jsou nejdůležitější funkce, které Microsoft přinesl

Windows 10 vyšly před deseti roky. Na trh vstoupily 29. července 2015 po necelých třech letech od uvedení Windows 8. Microsoft se potřeboval zbavit toxické značky, která se pokusila klasické počítače pohřbít pod dotekovým ovládáním. A poučil se – klasické počítače vyžadují prostředí vhodné pro klávesnici a myš. Desítky udělaly úkrok stranou a nabídly možnost volby. Podporovaly jak dotekový režim, tak ovládání pomocí myši a klávesnice. Sami jste si mohli vybrat, co vám sedí. Tato éra rovněž zahájila časté aktualizování systému. V průběhu času se tak Windows 10 zlepšovaly. Pravidelně nabízely nové funkce a drobná vylepšení. Při příležitosti kulatých narozenin operačního systému vybíráme desítku nejzajímavějších vylepšení. Mnohé byly s Windows 10 od začátku, jiné přišly až v průběhu životního cyklu. A některé se v čase zlepšily. Následující seznam není vyčerpávajícím přehledem novinek, který by byl podstatně delší. Jde o subjektivní výběr. Své oblíbené inovace můžete nadnést v diskuzi pod článkem. Dotekové i nedotekové ovládání Nelze hovořit o Windows 10, aniž by padla zmínka o Windows 8. Tenhle systém se totiž pokusil o překotnou revoluci, která do popředí stavěla dotekové prostředí a novou třídu dotekových aplikací. Jenže na běžných počítačích, kde se doteková obrazovka nepoužívala, to působilo zmatečně a nešikovně.

Na běžných počítačích jste zase mohli mít menší nabídku Start Desítky byly významné tím, že nevsadily na další revoluci. Dotekové ovládání si ponechaly, ale jako volitelnou možnost pro dotekové obrazovky. Důraz kladly na to, abyste si mohli vybrat. Na běžných počítačích vypadaly jako standardní Windows, ale pokud jste chtěli, mohli jste i na takovém zařízení např. nadále používat celoobrazovkový Start, který poskytoval spoustu místa pro zástupce aplikací. Všichni ostatní měli k dispozici menší nabídku Start, která se neroztáhla na celou obrazovku. Podobala se nabídkám z časů před Windows 8. Sice to není revoluční změna, ale uživatelská základna vstřícnější přístup jednoznačně ocenila.

Windows Hello Desítky navázaly na Osmičky také v přístupu k přihlašování. Mohli jste třeba použít svůj účet Microsoft, což zjednodušilo jeho využívání v aplikacích. Byly to Windows 8, které nabídly alternativní způsoby přihlašování, zejména obrázková hesla. Windows 10 šly dál a zavedly Windows Hello a podporu čteček otisků prstů a infrakamer. Biometrické ověřování identity se od toho bodu pozvolna stávalo standardem. Jak zabezpečit Windows proti zvědavcům. Zrušte heslo, šifrujte a aktivujte štít proti ransomwaru Ani dnes všechny počítače nemají hardware pro biometriku, i když to už není zrovna exotické zboží. Hello vás v takovém případě vybídne k použití PINu. Nejde o samoúčelnou změnu. Microsoft dlouhodobě ví, že hesla jsou nutné zlo. Používáme je, protože musíme, ale nenakládáme s nimi dostatečně zodpovědně. Sázíme na předvídatelné kombinace a hesla opakujeme napříč účty. Kratší PIN si snadno zapamatujeme a můžeme zvolit unikátní kombinaci pro každé zařízení. PIN využívá ochranu čipu TPM, díky němuž Windows vytvoří silnou asymetrickou šifru. Na rozdíl od hesla se neodesílá na doménový řadič, data tedy zůstávají pouze v daném počítači. Pravda, tohle se týká primárně firemních počítačů, ale stejně je to důležitá změna v přístupu.

Windows Hello rozběhlo normalizaci biometrického ověřování. Kdo ho nemá, může využít PIN Ve Windows 11 přihlašovací systém dokonce podporuje plně bezheslový přístup. Ale to je příběh pro jiný článek.

Edge Nelichotivé přezdívky Internet Exploreru vyplývaly z toho, že byl pomalý, kašlal na webové standardy, neinovoval a trápilo ho špatné zabezpečení. Konkurence mu utekla ve všech ohledech. Trvalo to roky, ale Microsoft se chytil za nos. V posledních verzích už šlo o slušný prohlížeč, stále však pro nenáročné. Jméno Internet Exploreru navíc zůstalo poškozené, a tak redmondští otočili list. Windows 10 nabídly zbrusu nový webový prohlížeč. Microsoft své dědictví do koše nevyhodil kompletně, protože vykreslovací jádro EdgeHTML bylo forkem někdejšího Tridentu z Internet Exploreru. Logo Edge připomínalo typické „e" svého předchůdce. Tam ale podobnost končila. Edge mnohem lépe podporoval webové technologie. Předchozí uživatelské prostředí odhodil a oblékl kabát nativní pro Windows 10. A především byl opravdu rychlý. Podle zlých jazyků to bylo tím, že nenabízel mnoho uživatelských funkcí. Což byla pravda, Edge se vzhlédl v minimalistickém uživatelském zážitku podobně jako roky před ním Chrome.

Tohle je původní Edge, který už dnešní weby pochopitelně nevykresluje správně Po pouhých dvou letech, kdy se mu nedařilo vybudovat dostatečnou uživatelskou základnu, se Microsoft rozhodl pro ještě dramatičtější změnu. Od roku 2018 vyvíjí Edge na bázi Chromia. To produktu zaručuje širší webovou kompatibilitu, ale také kompatibilitu s doplňky pro Chrome. Vývoj takového prohlížeče je pro Microsoft přitom jednodušší a levnější a není tak těžké ho přenést na jiné platformy. Původní Edge byl exkluzívní pro Windows 10, dnešní Edge vychází pro Android, iOS, ale také Linux. Značka žije, byť jde o výrazně jiný produkt, než si pamatujeme z prvních dvou let Windows 10. Prohlížeč od Microsoftu se dnes profiluje jako jeden z nejlepších. Časy se opravdu výrazně změnily.

Game Bar Pokud hrajete hry, Game Bar bez přehánění skvěle rozšiřuje schopnosti Windows. Když zmáčknete Win+G, případně tlačítko s logem Xboxu na ovladači, ukáže se překryvná obrazovka s různými widgety. Dovolí vám sledovat vytížení hardwaru, fotit nebo točit hraní, ale také spravovat zvukové vstupy a výstupy. Všechny tyhle aspekty můžete ovládat v prostředí Windows, ale když hrajete, přepínání do systému je někdy nepohodlné nebo obtížné. Některé hry při přepínání vykáží technické problémy. Game Bar ale funguje nad nimi. Zapomněli jste před spuštěním hry přepnout výstup z reproduktorů na sluchátka? V Game Baru to uděláte.

Z technických důvodů jsme zachytili Game Bar ve Windows 11.

Jeho historie ale sahá do Windows 10, přísaháme Widgety si v případě potřeby připnete, takže během hraní můžete sledovat počet snímků za sekundu a vytížení počítače. Podle toho pak ladíte nastavení hry, abyste dosáhli co nejlepšího kompromisu mezi vizuálním požitkem a dobrým výkonem. Game Bar se vyvíjí a ve Windows 11 vám i poradí s postupem ve hře. Jeho cesta ale začala ve Windows 10.

Centrum akcí Oznámení ve Windows byla svého času nezvladatelná a každý program si je řešil po svém. Takže vypadala rozdílně a ovládala a chovala se odlišně. Windows 8 silně čerpaly z mobilních platforem a Microsoft v nich poprvé nabídl ucelený systém pro oznámení. Díky tomu se především sjednotil vizuální styl. Notifikacím ale ještě něco scházelo. To něco bylo Centrum akcí. Na tomto místě se sdružují oznámení, která nezastihneme. Ukáží se a zmizí. Dříve by byla ztracená navždy, ale takhle máte možnost se k nim vrátit. Funguje to podobně jako na chytrých mobilech. Když zrovna hrajete hru nebo aktivujete režim pro soustředěnou práci, veškerá oznámení míří rovnou do Centra akcí, kde si je pak přečtete.

Díky Centru akcí najdeme oznámení na jednom místě, i když je zrovna nesledujeme

Zobrazení úloh a virtuální plochy Přepínání mezi okny roky zajišťuje klávesová zkratka Alt+Tab. Požadované okno také lokalizujete na hlavním panelu a přenesete do popředí pomocí myši. Microsoft v minulosti experimentoval s jiným způsobem ovládání, který by usnadnil práci s více okny. Ve Windows Vista byl k dispozici Flip 3D. Ten seřadil okna za sebou podobně jako karty v kartotéce. Díky velkým náhledům jste měli možnost vidět aktuální obsah oken, což v té době minimalistické přepínání pomocí Alt+Tab neumožňovalo. Jenže to byla funkce ve své době náročná na hardware, tudíž relativně pomalá. A měla vlastní klávesovou zkratku Win+Tab, kterou nebyla zažitá. Později Microsoft koncept opustil a zkusil to znovu a lépe ve Windows 10. Do nich také poprvé integroval virtuální plochy, které zkombinoval s přehledem všech otevřených oken. V nabídce Zobrazení úloh se náhledy oken rozestavěly po obrazovce a využily tak volný prostor ve svůj prospěch. Bylo to 2D, ale velice funkční. Pohodlně jste viděli obsah oken a navíc jste je tažením jednoduše přesunuli na jinou virtuální plochu.

Na téhle obrazovce se jednak pohodlně přepnete mezi okny, jednak mezi virtuálními plochami Práce s virtuálními plochami vyžaduje jistý zvyk. Když si ji osvojíte, postoupíte na další úroveň v multitaskingu, která v dřívějších řadách Windows nebyla možná. Aspoň ne bez nástrojů třetích stran. Integrace virtuálních ploch ve spojení s náhledy oken na jedné obrazovce byla pohodlná, svižná a smysluplná. Je s námi dodnes.

Snap Assist & spol. Práce s okny se ve Windows 10 zase o kus zlepšila. Windows 7 nabídly Aero Snap, díky němuž když okno chytíte za záhlaví a přesunete na stranu obrazovky, tak vyplní polovinu obrazovky, resp. část nad hlavním panelem. Přesunutí nahoru zase způsobí maximalizaci okna. Od té doby na obrazovku snadno vyložíte dvě okna vedle sebe. Po téhle inovaci už nebylo snadné se vrátit k Windows Vista nebo XP. Tenhle koncept Desítky logicky rozvinuly. Máte dvě okna vedle sebe? Když jedno z nich natáhnete do šířky, druhé se o stejný díl smrskne, takže okna stále vyplňují obrazovku a nepřekrývají se. Když k obrazovce připnete jedno okno, Windows 10 vám nabídnou jiná okna k připnutí.

Windows 10 po připnutí Průzkumníku navrhují, co připnout na druhou část obrazovky Tahle funkce je možná důležitější na tabletech, ale ani na klasických počítačích nepřijde vniveč. Okna dále můžete přepnout nejen na půlku, ale na čtvrtinu obrazovky, když je přesunete do rohu. Vedle sebe tak vyskládáte čtyři okna a každé bude mít stejný prostor. Práce s okny je díky všem těmto vylepšením pohodlnější a rychlejší.

Windows Sandbox Virtuální počítače jsou pro běžné smrtelníky a smrtelnice složité. I z pohledu uživatele, který je umí obsluhovat, se jedná o zbytečně komplexní řešení v případech, kdy si jen chcete v bezpečném prostředí vyzkoušet program. Nechcete přitom, aby zanechal stopy ve vašem běžném operačním systému. Možná představuje bezpečnostní riziko, které si potřebujete ověřit. Tak v roce 2019 do Desítek přibyl Sandbox. Je to vlastně jednoduchý virtuální počítač, který používá soubory aktuálně nainstalovaného operačního systému. Díky tomu nezabírá zbytečně moc místa na úložišti. Používání je přitom tak jednoduché, jak jen může být. Sandbox spustíte, nic nenastavujete, vyzkoušíte v něm třeba nějaký program a po experimentování Sandbox zavřete – a všechno se v něm smaže. Běží izolovaně od hostitelského systému. Microsoft funkci rezervuje pro edice Pro a vyšší, tudíž obyčejný domácí počítač s edicí Home k téhle technologii nemá přístup. Možná, že pro široké publikum je tento koncept pořád příliš složitý a nepohodlný.

Sandbox poprvé představily Windows 10, ale v Jedenáctkách je o dost dál Lepší je zajistit, aby malware nemohl napáchat škody v běžných Windows a aby po sobě programy nezanechaly zbytečné stopy, když je odinstalujete. Tohle všechno Microsoft řeší dodnes, viz např. Ochrana správce. Ale Sandbox je s námi dodnes pro ty, kteří chtějí pískoviště pro své pokusy. V posledním roce získal pár pokročilejších funkcí. Naučil se také zachovávat stav po restartu, takže v něm zkusíte i programy, které se bez restartu počítače neobejdou.

Jednoduchá přeinstalace systému Instalace operačního systému je v dnešní době poměrně jednoduchou záležitostí. Není však triviální pro řadové uživatelky a uživatele počítače. Instalace operačního systému spadá nad rámec jejich kompetencí a běžné agendy. Microsoft ve Windows 10 představil zlepšováky, které jsou s námi dodnes a které dávají šanci na přeinstalaci obyčejným lidem. Výrobci počítačů dříve sázeli na oddíly obnovy, kde se zjednodušeně řečeno schovávaly soubory potřebné k obnově Windows v případě poruchy. Typicky s ovladači, ale také bloatwarem. Tohle řešení bylo po ruce i bez připojení k internetu. Data v oddíle se ovšem běžně neaktualizovala, takže po čase mohla být neaktuální. Oddíly pro obnovu tak jako tak běžně nesloužily pro čistou instalaci Windows, která je někdy potřeba. Když dnes v systému něco nefunguje, můžete postupovat uživatelsky přívětivě – v systému stačí klepnout na tlačítko pro přeinstalaci v Nastavení, projít krátkým průvodcem a počkat na výsledek. Nemusíte stahovat instalační obraz a vytvořit instalační médium.

Tahle možnost přeinstalace je jednoduchá, takže ji s trochou trpělivosti zvládne každý Tenhle koncept zavedly Windows 10. Máte navíc možnost vybrat si, jak důkladná má přeinstalace být. Měkká verze procesu nesmaže vaše soubory, ale zachová i případné modifikace od výrobce počítače. Druhá možnost se rovná klasické instalaci, kdy se všechno smaže, systém se přeinstaluje a začnete s čistým štítem. Windows mohou stáhnout potřebné soubory ze serverů Microsoftu, takže máte šanci na čistý a aktuální systém bez bloatwaru. Jedenáctky jsou ještě dál, ale o tom opět až jindy.

Tmavý režim Když počítačům dominovaly Windows 7, opájeli jsme se nablýskaným průsvitným prostředím. Tmavý režim byl exotickým zbožím, které přitom dřívější řady Windows v 90. letech a po začátku tisíciletí nabízely. Lépe řečeno, tyto systémy měly takové možnosti nastavení, že jste tmavého vzhledu mohli docílit. Konzistentně. Windows 10 zpočátku působily nedopečeně, jak to s prvními verzemi bývá. Hlavní panel s nabídkou Start byly tmavé, zbytek prostředí naopak světlý. Nešlo to snadno změnit. Tmavý vzhled nabídla hned druhá verze v pořadí s označením 607 (a až o tři roky později jste mohli naopak hlavní panel převléknout do světlého kabátu). Byl však značně nekonzistentní. Situace se zlepšovala, i když pomalu. Zpočátku na přechod do tmavé nereagoval ani Průzkumník, který patří k nejzákladnějším nástrojům ve Windows. Microsoft se dostal do kolize. Starší kód na změny nereagoval, jenže i samotný operační systém ho za desetiletí vývoje obsahoval spoustu.

Tmavý režim nejdřív nepodporoval ani Průzkumník Microsoft přenesl zátěž na tvůrce programů, kteří museli tmavý režim implementovat. Systém jen vysílá indikátor, že je nastavený buď světlý, nebo tmavý režim. Jeho vlastní aplikace paradoxně tohle nastavení dlouho ignorovaly. Dnes je situace poměrně dobrá, byť pořád ne ideální. Cesta k tmavému režimu byla trnitá a základy položily Windows 10 1607.

