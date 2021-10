Deset let bez Steva Jobse. Deset stránek neobyčejného člověka

Dobře zvolenou strategií také bylo uzavírání vývojových týmů a přísné střežení informací z vývoje. Zaměstnanci Applu často ani nevěděli, pro jaký nový produkt vyvíjí součástku. Měli jen pevně dané parametry, které musí splňovat. Výsledkem je získání výhody překvapení – do poslední chvíle svět netuší, co Apple chystá. A další důležitý bod jeho strategie – po odhalení překvapení a vzedmutí vlny nadšení se musí produkt rychle dostat k lidem. Ti pak v euforii stojí fronty před obchody...

Steve Jobs byl svými kolegy někdy označován za přísného, pedantního a cholerického šéfa, který musí mít vše pod kontrolou a vyžadoval nekompromisní výsledky odpovídající jeho představám. Ale zjevně to mělo smysl. O všem nerozhodoval sám, měl kolem sebe tým lidí , který sám přicházel s nápady.

Po nástupu do Applu firmu nasměroval. Osekal všechny zbytečné vývojové větve a soustředil se na svou vizi, které věřil a dokázal o ní přesvědčit i ostatní. Kromě počítačů rozšířil své působení do oblasti spotřební elektroniky. A vyplatilo se, Apple se rozjel k nevídanému růstu. Silně zisková firma nyní generuje přes dvacet miliard dolarů čistého zisku za čtvrtletí a své příjmy průběžně zvyšuje.

Kromě NeXTu byl ještě většinovým vlastníkem animátorské společnosti Pixar, kterou koupil v roce 1984 za 10 miliónů dolarů a o dvacet let později prodal za 7,4 miliardy. Přitom se zasloužil o vytvoření éry počítačově animovaných filmů.

Apple mezi tím stagnoval, neměl jasně daný směr vývoje a ironií osudu potřeboval nový operační systém. Apple proto koupil NeXT, její NeXTSTEP se stal základem pro Mac OS a Steve Jobs se vrátil do vedení Applu. To bylo v roce 1996.

V roce 1985 byl z Applu překvapivě vykázán, už to totiž dávno nebyla garážová firma, ale korporace se správní radou. Nejdřív byl frustrován z nepochopení, ale brzy si našel nové uplatnění. Založil společnost NeXT Computer, která sice nebyla tak známá a komerčně úspěšná jako Apple, ale zaměstnávala odborníky na vývoj výkonných počítačů a softwaru. Pod vedením Jobse vytvořili mimo jiné operační systém NeXTSTEP.

Při premiéře strhl všechny přihlížející perfektně připravenou prezentací, kde ukázal počítač v praxi. Stačí ho vybalit a zapojit, nic víc. Nešlo totiž jen o samotný hardware, Jobs počítač vybavil novým operačním systémem s grafickým uživatelským, ovládal se myší a přidal i dva užitečné programy pro tvorbu textů a obrázků. Celek musel být pěkný a snadno použitelný, aby ho uživatelé chtěli používat co nejčastěji.

Jobs a Wozniak působili jako podnikatelský pár, který se perfektně doplňoval. Wozniak geniální technik, Jobs vizionář a obchodník. Po značně prototypním stroji Apple 1 přišel komerčně úspěšný Apple 2 (za tři roky vydělal 139 milionů dolarů) a o pár let usilovného vývoje později se zrodil Macintosh. Počítač, na kterém byla vidět Jobsova touha po jednoduchosti, kompaktnosti a uživatelské přívětivosti zabalená do atraktivního designu a podpořená vysokým výkonem.

Když se sejdou správní lidé ve správnou dobu a na správném místě, může z toho vzniknout něco velkého. To je i případ Steva Jobse a jeho blízkého přítele Steva Wozniaka , se kterým v roce 1976 založili firmu Apple Computer Inc. Byl tam ještě Ronald Wayne, který je autorem prvního loga Applu, ovšem z firmy záhy odešel.

Proč by nemohl být notebook tenký jako sešit? Apple ukázal, že to jde a nastartoval na trhu s notebooku hon za co nejmenší tloušťkou. Ale praxe ukázala, že nejde jen o ni.

Když se na trhu s mobilními telefony začaly rozvíjet smartphony, nikdo z tradičních výrobců, včetně neohroženě vládnoucí Nokie, jakoby neměl jasnou představu, kam tyto přístroje směřují a jak budou vypadat za tři, pět, deset let. Steve Jobs tu představu měl, vyrobil iPhone a inspiroval všechny ostatní.

Kromě fyzických produktů se Jobs pustil i do služeb. Spustil online obchod s hudbou iTunes a naučil Američany nakupovat hudbu na internetu. Teď už to učí i nás.

Na vstup do segmentu spotřební elektroniky si Steve Jobs zvolil přenosný přehrávač hudby. A při jeho vývoji si dal několik cílů: musí být malý, s obrovskou kapacitou, snadno ovladatelný, s rychlým nahráváním obsahu, dlouhou výdrží a okouzlujícím designem. Vznikl iPod.

Počítač typu „vše v jednom“, kterým Steve Jobs nastartoval reinkarnaci společnosti Apple. Na stroji se projevila Jobsova posedlost designem a myšlení o několik let dopředu. Například doposud nepříliš známý konektor USB odhadl jako rozhraní, které se ujme. Ve své době byl iMac použitím USB výjimečný.

První komerčně úspěšný počítač byl zároveň prvním sériově vyráběným osobním počítačem. Prakticky celý ho sestrojil Steve Wozniak , Jobs se zasloužil o jeho plastové šasi a komerční úspěch. Apple II byl prvním počítačem mnohých amerických domácností a zasloužil se o vznik prvních počítačových her.

3. Steve Jobs vizionář

Každý jsme asi někdy snili o tom, co bude za pět či deset let, jaké budou technologie a jaká budeme používat za zařízení. Většině lidí ale chybí tvůrčí fantasie a vychází jen z nastavených trendů, ovšem Steve Jobs dokázal vidět do budoucnosti a hlavně – své vize realizovat.

Projevilo se to už v mládí. Cítil, že v počítačích je budoucnost. V době, kdy většina lidí počítač ještě ani neviděla a mít jej v domácnosti považovala za bláznovství, už plánoval se Stevem Wozniakem, jak budou vyrábět levné počítače pro každého. Věřil tomu, že za pár let bude chtít počítač doma každý. A postavil na tom svůj úspěšný byznys.

Když si dal pauzu a koupil Pixar, začal se zabývat počítačovou animací. Začalo to krátkými reklamními spoty, nakonec je výsledkem celovečerní film zcela animovaný prostřednictvím počítačů, který inspiroval řadu dalších tvůrců. Na počátku byla myšlenka, že se dá na počítačové grafice postavit komerčně úspěšný celovečerní film.



Věděl, kdy má přijít...

Kromě vizí měl Steve Jobs schopnost vyhledávat díry na trhu a v pravý čas do nich vstoupit. V době zastaralých Walkmanů, neskladných CD přehrávačů a nepohodlných MP3 přehrávačů přišel s iPodem. Přehrávač hudby byl najednou jednoduchý na ovládání, vešlo se do něj obrovské množství písniček, dlouho vydržel na baterii a byl krásný. Lidé ho hned uměli používat a používají ho rádi. Postupně vznikaly nové, modernější verze a celkově se prodalo přes 350 milionů iPodů.

Tablet až v pravý čas

Kromě dobrého odhadu toho, co lidé používat budou, měl i cit na to, bez čeho se uživatelé obejdou. Pěkným příkladem je iPhone. Telefon v době svého uvedení (2007) vstoupil do rozpolceného světa chytrých telefonů, kde vládly telefony klasické konstrukce se Symbianem, nebo telefonující kapesní počítače s Windows Mobile.

Přišlo něco nevídaného – telefon ovládaný prsty skrze kapacitní displej s novým uživatelským prostředím a rychlými reakcemi. Ale měl jen slabý fotoaparát, neuměl odesílat multimediální zprávy a spoustu dalších maličkostí, kterými se ale konkurenční výrobci velmi rádi chlubili. Ukázalo se, že mnohé funkce lidem vlastně tolik nechybí a iPhone se stal i přes své nedostatky vzorem pro celou navazující generaci mobilních zařízení.



To bylo vtípků, co všechno iPhone neumí... Potřeboval to ale někdo?

S některými vynálezy jakoby Steve Jobs váhal. Třeba iPad. Že Apple připravuje tablet se šuškalo už dva roky před jeho premiérou. Mezitím trh zaplavily netbooky a začaly se objevovat tablety nevalných kvalit. Jakoby Steve Jobs čekal na vhodný okamžik, kdy už lidé budou dostatečně navyklí na styl práce s iPhonem a začnou jím v některých činnostech nahrazovat počítač. Načasování se povedlo perfektně, stejně tak se naplnily Jobsovi představy o využití tabletu. Opět se stal vzorem pro ostatní.

Steve Jobs od začátku věděl, že lákavá specifikace a skvělý výkon hardwaru nestačí. Musí mít skvělý design, jednoduché ovládání a funkce, které umožní produkt okamžitě používat na plno. Aby měli lidé čím nakrmit své iPody, byl stvořen iTunes Store, nezbytné rozšiřující aplikace pro iPhony daly vzniknout App Storu. Vše musí být maximálně jednoduché, rychlé a fungující. Pak lidé rádi zaplatí. Také v tom se Steve Jobs trefil a na svých „storech“ vydělává miliardy dolarů.

Přijdou televize Apple?

Podobně jako v případě iPadu je cítit opožděný nástup také v případě služby iCloud. Není to ale tím, že by Jobse něco takového nenapadlo, protože o vizi iCloudu veřejně mluvil už v roce 1997. Prostě službu představil až ve správný čas.

Co mohl Steve Jobs vidět dál? Už dříve se spekulovalo, že po přenosné hudbě, chytrých telefonech a tabletech hodlá udělat revoluci v televizích. Tam se sice technologie obrazu stále nějak vyvíjejí, ale po stránce poskytování obsahu je to dost roztříštěné. Apple zatím bez většího humbuku nabízí krabičku Apple TV, ale šuškalo se o přípravě celé televize. Až s odstupem několika let vyšlo najevo, že se Steve Jobs obejde bez obrazovky.



Apple nakonec zůstal jen u televizních krabiček. Je ale možné, že by si Steve Jobs prosadil i výrobu celé televize. Stávající vedení to ale zatím nepovažuje za vhodný produkt.

Je obtížné hádat, co by se nám jednou mohlo líbit. Steve Jobs to uměl a ke svým vizím dokázal lidi nasměrovat.