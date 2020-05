Deset kotev, které i v roce 2020 táhnou Android ke dnu

V jejich rámci často přidávají funkce, jež v čistém Androidu chybí, součástí bývá většinou i vlastní sada základních aplikací. Zákazníci tak mají možnost vybírat podle toho, co potřebují – zatímco jedni ocení co nejméně „balastu“ a sáhnou po telefonu s čistým Androidem, druzí preferují určitou softwarovou výbavu.

Často je jako jedna z výhod Androidu zmiňována skutečnost, že je open source. To je samozřejmě pravda, jak se můžete přesvědčit na stránkách Android Open Source Project . Kdokoli tak může tento operační systém vzít, upravit podle svých potřeb a vypustit do světa zařízení, na kterých poběží.

Situace v tomto směru se poněkud zlepšila – zatímco v dřívějších verzích Androidu nebylo možné aplikace nainstalované výrobcem odstranit, dnes lze alespoň některé z nich regulérně odinstalovat. Přesto se vám ale nikdy nepovede uvést telefon do stavu, kdy by obsahoval jen čistý systém a pouze nezbytné programy.

S ohledem na předchozí kapitolu je prakticky nemožné sehnat telefon, na kterém by byl pouze čistý operační systém a výběr aplikací by ležel výhradně na bedrech uživatele. I na telefonech Pixel najdete po prvním spuštění hned několik aplikací, které pravděpodobně nikdy nepoužijete.

Ani přechod z telefonu jedné značky na jinou nemusí proběhnout úplně hladce – neexistuje žádná univerzální aplikace , která by vzala data ze starého Androidu a přenesla je do nového zařízení. Jistým paradoxem je fakt, že může být snadnější přejít z Androidu na iOS , než z jednoho telefonu s Androidem na jiný.

V případě Androidu lze zálohování označit jako nedostatečné . Část dat můžete mít v bezpečném cloudu – jde například o kontakty (pokud je ukládáte do Kontaktů Google, a ne do telefonu či na SIM kartu), kalendář (jestliže používáte jako úložiště Kalendář Google) a fotografie (když si zapnete zálohování v aplikace Fotky Google).

Bezpečnost

Zlí jazykové o Androidu tvrdí, že je děravý jako cedník. To, objektivně vzato, není pravda. Operační systém pod taktovkou Googlu dospěl v průběhu let do stavu, kdy takové tvrzení rozhodně nemá opodstatnění. Google navíc neustále pracuje na dalším vylepšování – repozitář Obchod Play hlídají antivirové programy a analytické nástroje, uživatelé dostali větší kontrolu nad tím, co mohou aplikace v jejich telefonu provádět atd.



Instalace aplikací z neznámých zdrojů

Přesto tu ale jistá rizika jsou. Asi největší nebezpečí spočívá v možnosti instalace aplikací z jiných než oficiálních zdrojů. U těch často neexistuje žádná kontrola, takže uživatelé mohou stáhnout program obsahující malware, a k jeho nainstalování stačí pouze maličkost: přepínačem povolit instalaci z neznámých zdrojů.

Další riziko se nachází, jak se říká, „mezi obrazovkou a židlí“. Android sice v posledních letech výrazně vylepšil správu oprávnění, nicméně uživatelé je často bez jakéhokoli přemýšlení odsouhlasí. Pak se stáváme svědky kauz, kdy aplikace, jejímž úkolem je rozsvěcet LED fotoaparátu, sbírá v telefonu data a kamsi je odesílá, případně sleduje polohu zařízení.

Kvůli neošetřeným bezpečnostním chybám v linuxovém jádře lze také více či méně snadno získat na Androidu nejvyšší oprávnění (tzv. root). Postupy pro jednotlivá zařízení najdete pomocí Googlu nebo na YouTube a obvykle je celý proces otázkou několika minut. Rootnutí má sice své výhody, nicméně přináší i nemalá bezpečnostní rizika. Ostatně kdyby Google chtěl, aby měl uživatel k dispozici tato práva, jistě by je nějakým způsobem poskytoval.