Dell zabil XPS. Nová generace notebooků přechází na kontroverzní design XPS Plus

Když předloni Dell uvedl ke standardním řadám XPS i nový model XPS Plus, jeho klíčovou vlastností byl neviditelný touchpad splývající s plochou pod klávesnicí a především nová klávesnice s jen dotykovou řadou F kláves bez fyzických tlačítek.

Po dvou letech se ale Dell rozhodl, že zopakuje krok Applu a uvede notebooky v pro něj klíčové řadě XPS bez fyzických kláves v horní řadě. Apple po letech kritiky pochopil, ustoupil a všechny Macbooky mají zpět fyzické klávesy. Dell si ale nejspíš myslí, že jeho se kritika týkat nebude.

Z dřívějšího XPS 13 Plus se nyní stává XPS 13 a přibývají nové modely XPS 14 a XPS 16. Zatímco dřív XPS 13 běžel na úsporných procesorech a až XPS 15 měl výkonnější procesory s dedikovanou grafikou, nyní vyšší výkon procesoru i grafiky dostanete v menším 14palcovém provedení.

Základní XPS 13 s označením 9340 ale také zvládne až procesor Core Ultra 7 165H s integrovanou grafikou Arc. XPS 14 (9440) tento procesor spáruje s RTX 4050 (30W) a nejvýkonnější XPS 16 (9640) zvládne až procesor Core Ultra 9 185H s grafikou RTX 4070 (60W).

XPS 13 a 16 umí Wi-Fi 7, XPS 14 „jen“ Wi-Fi 6E, můžete je získat s IPS i OLED displeji a kamera nad displejem je FullHD.



XPS 13 má jen dva USB-C



XPS 14 a 16 situaci s porty trochu vylepší

Dell bohužel opakuje další krok Applu, který Apple už také opravil, a na nové řadě XPS nedostanete klasické konektory HDMI a USB. XPS 13 má jen dva USB-C Thunderbolt 4 (tedy ani nemá 3,5mm audio), XPS 14 a 16 pak přidávají další USB-C Thunderbolt, čtečku microSD a audio. V balení nicméně najdete redukci na USB a HDMI.

Nová řada XPS vypadá na pohled krásně, ale to jsme říkali už před dvěma lety u XPS 13 Plus. Už tehdy jsem si během testování na novinku příliš nezvykl a líbil se mi hlavně touchpad. V nové generaci už horní dotykové Fn klávesy nemusí trvale svítit, takže aspoň to se zlepšilo.

Každopádně charakteristický design XPS, který tu s námi byl snad 15 let, je minulostí. Jestli na razantní změnu nepřistoupíte, kultovní řada XPS pro vás letošním rokem skončila.