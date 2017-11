Dell plánuje pořádný upgrade řady XPS 15. Dostane rozlišení 5K a GTX 1060

Řada notebooků XPS od Dellu patří k nejlépe hodnoceným strojům v pracovní kategorii, přičemž nejvyšším modelem je aktuálně verze XPS 15 s grafikou GTX 1050 a rozlišením 4K. To se však má změnit příští rok, kdy dostane patnáctipalcový model rozlišení 5K a ještě o třídu výkonnější grafickou kartu. Alespoň to vyplývá z nechtěného zveřejnění produktu na kanadské verzi oficiálního e-shopu Dellu. Zachytil jej jeden z uživatelů Redditu.

Bez 4K

Dell bude mít v nabídce trojici možných rozlišení, ale standardní 4K (3840 × 2 160) mezi nimi nebude. Nejdražší model nabídce 5 120 × 2 880, tedy stejný počet bodů jako v případě sedmadvacetipalcového iMacu. Výsledná hustota obrazových bodů je 391 PPI, což znamená ještě o kus jemnější displej než v případě iPhonů.

Zároveň ale bude dostupný rovněž model XPS 15 s rozlišením 3 200 × 1 800 s dotykovým ovládáním a Dell v nabídce zachová také základní rozlišení Full HD, kde opět nabídne variantu s dotyky i bez nich.

Mezi procesory bychom měli najít několik variant osmé generace od Intelu. Pozornost na sebe však strhnul údaj o grafické kartě. Pokud totiž byly publikované údaje správné, Dell chce i ve velmi tenkém těle notebooku použít model GTX 1060. Bohužel nemáme informace o tom, zda se bude jednat o běžnou verzi (která se může potýkat s výrazným throttlingem) nebo o upravenou variantu Q-Max. V druhém případě je chod optimalizovaný pro tenké notebooky, kde i přes nížené takty nabídne vyšší výkon než standardní verze.

V případě, že by byla možná i varianta Full HD displeje a právě této grafiky, stal by se z modelu XPS 15 také elegantní herní stroj pro ty, kteří netouží po svítícím monstru.

Nad Macbookem Pro

Pokud se informace o chystaném modelu XPS 15 potvrdí, pak se minimálně svými parametry dostane nad konkurenci v podobě Macbooku Pro. Ten je v nejvyšší konfiguraci patnáctipalcového modelu nabízen s Radeonem Pro 560 od AMD. Rozlišením Macbooků je potom 2 880 × 1 800 (220 PPI).

Samozřejmě zde ale budou chybět speciality, které jsou pro Macbooky unikátní, především potom Touch Bar s integrovanou čtečkou otisků prstů.

Mezi konektory dostupnými na modelu XPS 15 pro rok 2018 by se nemělo nic měnit. Dostupná bude dvojice USB typu C s rozhraním Thunderbolt 3 stejně jako standardní USB 3.1 s konektorem typu A. Nový XPS 15 se má v nabídce objevit v průběhu ledna 2018 s tím, že cena za nejvýkonnější model s rozlišením 5K a grafikou GTX 1060 bude asi 3 000 dolarů, což by mělo znamenat asi 66 tisíc korun bez daně. Pro srovnání – Apple si za nejvyšší model Macbooku Po 15 účtuje 87 tisíc korun.

Představení loňské verze XPS 15: