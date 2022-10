Dekáda bez upgradu. Ubuntu láká k přechodu bezplatnou 10letou podporou operačního systému

Canonical se snaží cílit na nejkonzervativnější uživatele, kteří za žádných okolností nechtějí nebo si nemohou dovolit používat nejnovější software. Firma co dva roky vydává Ubuntu LTS, zvláštní edici s pětiletou podporou. Vedle toho ale poskytuje ještě dalších pět let záplat pro jádro a 2300 stěžejních balíčků. Šéf a zakladatel společnosti Mark Shuttleworth na to včera navázal další novinkou.

Canonical spouští předplatné Ubuntu Pro, které má být ještě lepší než předchozí nabídka. Tu mohli běžní uživatelé a malé firmy bezplatně využít nanejvýš na třech počítačích, nově jich může být až pět.

Především se však desetiletá podpora rozšiřuje i na 23 tisíc dalších softwarových balíčků, mezi nimiž jsou například WordPress, Drupal, Docker, phpMyAdmin, Python 2, Rust nebo Node.js. Oněch pět let navíc oproti LTS bude Canonical záplatovat všechny kritické, vysoké a střední zranitelnosti (CVE).

Ubuntu Pro bude fungovat pro edice Ubuntu 16.04 LTS a novější, takovou je tedy možné bezpečně používat až do dubna 2026. To je výhodné hlavně pro servery, kde upgrade softwaru může nadělat paseku, ale samotné záplaty pomůžou udržet data chráněná. Na běžném počítači však software za 10 let zestárne, a především webovým prohlížečům budou chybět některé funkce, které budou stránky vyžadovat.

Mark Shuttleworth představuje Ubuntu Pro:

Předplatné Ubuntu Pro lze zřídít na tomto webu. Jak už jsme uvedli, běžní smrtelníci mohou službu využívat bezplatně na pěti počítačích. Placené licence stojí od 25 dolarů na rok (desktop) po 500 dolarů na rok (fyzické servery). Připlatit lze i za lepší zákaznickou podporu.