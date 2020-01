Dejte Windows 7 komunitě! Nadace pro svobodný software spustila petici za otevření kódu

Nadace pro svobodný software (Free Software Foundation; FSF) spustila internetovou petici „Upcycle Windows 7“. Jejím cílem je přesvědčit Microsoft, aby zdarma otevřel zdrojový kód svého operačního systému Windows 7, jehož oficiální podpora skončila 14. ledna.

Pokud by Microsoft požadavky petice vyslyšel, mohla by se dalšího vývoje legendárních „sedmiček“ ujmout komunita dobrovolníků. Ta by zvládla přidávat nové funkce, ale také vydávat záplaty bezpečnostních děr, které Microsoft po ukončení podpory neposkytuje. O zajímavém nápadu informuje server TechSpot.

Windows 7 jako otevřený software?

Nutno říci, že autoři petice si rozhodně neberou servítky – ve své výzvě konstatují, že ukončením podpory Microsoft narušuje soukromí a ohrožuje bezpečnost uživatelů. „Vyzýváme ho, aby vydal Windows 7 jako svobodný software a poskytl ho komunitě ke studiu a vylepšování.“

Nadace se také odkazuje na uvolnění kódu Kalkulačky z Windows na GitHub: „Protože již existuje precedens pro uvolnění některých základních nástrojů systému Windows jako svobodného softwaru, Microsoft nemá co ztratit uvolněním verze svého operačního systému, o které sám tvrdí, že „dosáhla svého konce“.“

Petice za uvolnění Windows 7

Petice, kterou chce nadace předat vedoucím činitelům Microsoftu, obsahuje tři body s následujícími požadavky:

Požadujeme, aby byl operační systém Windows 7 vydán jako svobodný software. Jeho život nemusí skončit. Dejte ho komunitě ke studiu, úpravám a sdílení.

Žádáme vás, abyste respektovali svobodu a soukromí vašich uživatelů – nejen tak, že je nutíte do nejnovější verze systému Windows.

Chceme více důkazů o tom, že opravdu respektujete uživatele a jejich svobodu a tyto pojmy nepoužíváte pouze jako marketing, když se vám to hodí.

K podepsání petice stačí vyplnit jednoduchý formulář, požadující jméno, příjmení a e-mailovou adresu. V pondělí 27. ledna hlásila oficiální stránka 5838 podpisů.

Nutno podotknout, že i po ukončení podpory běží na celém světě Windows 7 na stovkách milionů počítačů. Firemní zákazníci si mohou zaplatit rozšířenou podporu, v jejímž rámci budou dostávat bezpečnostní aktualizace až do 10. ledna 2023. Například německá vláda zaplatí za jeden rok v přepočtu přes 20 milionů korun za prodlouženou podporu pro 33 000 počítačů se systémem Windows 7.

Ač je petice jistě zajímavým nápadem, otevření zdrojových kódů Windows 7 nevidíme jako příliš reálné. Jedním z důvodů je fakt, že velká část základního kódu „sedmiček“ nadále přežívá v operačním systému Windows 10.