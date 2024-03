DeepL, Google, nebo snad ChatGPT? Který cizojazyčný překladač používáte nejčastěji?

DeepL před pár lety ohrozil tehdejší dominantní pozici Googlu a ukázal, že malá firma umí vybudovat lepší překladač než internetový gigant. Jenže loni nastoupily konverzační AI postavené na velkých jazykových modelech, jež umí s textem pracovat možná ještě lépe. Tak kterým dáváte přednost?

V komentáři pod článkem pak můžete uvést vlastní zkušenosti a tipy. Necháváte si v prohlížeči automaticky překládat celé stránky, nebo jen do jiného okna kopírujete text? Používáte i obrazové překladače na mobilu, kterými vyfotíte ceduli nebo jiný „analogový“ text? Které jazykové páry jsou pro vás nejdůležitější? A překládáte si nějaké exotičtější jazyky rovnou do češtiny, nebo do angličtiny (či jiného jazyka)?

Tomáš Holčík

Překladač Google

Nejčastěji používám překladač Google, protože jej mám integrovaný přímo do prohlížeče. To ale neznamená, že je to nejlepší a jediný překladač. Když potřebuji víc, než jen pochopit smysl sdělení nebo přeložit text korektně do cizího jazyka, obrátím se na DeepL. Ani ten přitom není úplně geniální a překládá občas kostrbatě.

Proto pomůže vygenerované texty prohnat dodatečnou kontrolou gramatiky a stylu třeba v Grammarly nebo ProWritingAid. To ale nejsou nástroje, které bych používal denně. Pro běžnou práci mi bohatě stačí vlastní obousměrná znalost angličtiny a pasivní němčina. Jako starší člověk ještě dokážu číst azbuku, kterou mladší kolegové už ve škole nepotkali.

Lukáš Václavík

Nějaký jiný

U mě je to Microsoft Translator. Ne proto, že by byl nejlepší (to ani náhodou), ale protože je integrovaný v prohlížeči Edgi, který mám na počítači, mobilu i tabletu jako primární. A často navštěvuji různé německé, francouzské nebo asijské weby, takže u nich mám nastavený automatický překlad do angličtiny.

Až když výsledek nedává smysl, tak sáhnu po DeepLu. Ten také používám, když něco překládám z češtiny do angličtiny. Typicky, jakmile něco píšu na Reddit, zahraniční fóra nebo nějakou vzdálenou podporu. Z části kvůli lenosti, z části kvůli lepším výsledkům. Někdy ale využívám jen tu jeho službu Write, která umí anglický text opravit a přepsat, aby působil lépe.

Markéta Batulková Mikešová

Překladač Google

DeepL má překlad z angličtiny do češtiny jednoznačně nejlepší. Jenže anglicky umím poměrně dobře, takže vlastně nemám potřebu ho tak často využívat. Po překladačích sahám hlavně u jiných jazyků, pracovně jsem musela řešit v posledních měsících zejména ukrajinštinu a hebrejštinu. Tam zvítězil Překladač Google, jelikož DeepL hebrejštinu ani nemá. Sice teda i Google ji překládal hrozně, ale na základ pochopení věty to většinou stačilo.

Jinak teda pravidelně využívam překlady celých stránek skrze Překladač Google a to je prostě super funkce. Pokud píšu nějaký anglický e-mail (neděje se to často, ale občas jo), tak si ho nechám zkontrolovat Gemini. Výsledek na mě působí jazykově lépe než u ChatGPT. Každopádně až bude DeepL umět všechny jazyky tak skvěle jako ty hlavní, tak bych se být překladateli začínala bát o práci.

Karel Kilián

DeepL

Z Překladače Google jsem už před nějakou dobou přešel na DeepL a zůstal jsem u něj. Jeho překlady jsou srozumitelnější a stylisticky o něco lepší, byť v konečném výsledku nejsou ještě úplně dokonalé a stále potřebují „učesat“. Jsem ale skálopevně přesvědčený o tom, že v tuto chvíli na internetu není lepší služba pro překlady mezi různými jazyky, která by podávala smysluplnější výsledky.

V poslední době však experimentuji s GPT, které v rámci ChatGPT vytvořil náš šéf Marek Lutonský. Dle nastavení má fungovat jako editor, ale když se do něj nasype anglický text, lezou z toho překvapivě použitelné výsledky. Nicméně ani v tomto případě se neobejdou bez následné korekce, protože výstup je stále příliš „strojový“.

Jsem docela zvědavý na to, jak a kam se budou překladače vyvíjet. Pamatuji první desktopové aplikace, které otrocky překládaly jedno slovo za druhým. V pozdější fázi pak uměly zpracovat některé sekvence slov a ustálené obraty, ale k dokonalosti chyběl ještě notný kus cesty. Myslím, že s implementací chytřejší umělé inteligence se čase dočkáme překladů, které budou opravdu dokonalé. A překladatelé nebudou mít co jíst.

Marek Lutonský

Konverzační AI

Už to tak bude. Když chci zjistit, co se někde píše, a nechce se mi pozorně číst celý cizojazyčný text (nebo je řečí, kterou neznám), pustím panel Copilota a nechám si česky shrnout obsah stránky. Potom se případně doptávám na další podrobnosti. S konverzačními AI se mi už dost změnil způsob, jak používám internet.

Když potřebuji přesně přeložit nějaké odstavec, otvírám Deepl. Mám na něj připravený vlastní vyhledávač, kdy mi stačí do řádku prohlížeče napsat dee a přidat text. U jednotlivých slov používám stejným způsobem slovník Seznamu, už jsem si na něj zvykl.

Petr Urban

DeepL

Je přesnější než Google Translate, ale pořád zdarma. To mi ke štěstí stačí. Považuji za zajímavé, že malý projekt překoná ambice internetového obra. Překladač nepoužívám zrovna masivně, občas se ovšem hodí. Snad poprvé mám v prohlížečích nainstalovaný doplněk pro překládání označených pasáží na webech.

Mám i nainstalovanou webovou aplikaci. Podobně mám nainstalovaný Seznam Slovník, v němž vyhledávám překlady jednotlivých výrazů. Když jsem používal výrazně horší Google Translate, často jsem weby nechával přeložit do angličtiny, protože překlady do češtiny mi kvalitativně připadaly horší. Využíval jsem funkci pro přeložení celého webu. Jak si nyní uvědomuji, tak tohle jsem už dlouho neudělal.

A co vy, který cizojazyčný překladač používáte nejčastěji?