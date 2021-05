Deepfake ve službách byznysu. MARVEL.ai chce pronajímat hlasy celebrit

Využívání umělé inteligence v „deepfake“ obsahu roste velmi rychle a často jde o nelegální aktivity, protože původní majitelé tváří či hlasu k tomu nedávají souhlas.

Společnost Veritone chce tento trend změnit a oznámila využití stávající platformy MARVEL.ai nejen pro deepfake technologii ve spojení s lidským hlasem, ale také pro monetizační systém.

Má to fungovat jednoduše – celebrita pronajme hlas do této platformy (musí přečíst určité texty, podle kterých se A.I. natrénuje) a ostatní firmy nebo jednotlivci si budou moci nechat tímto hlasem namluvit cokoli, co budou chtít. Stačí napsat text a zbytek udělá umělá inteligence.

Osobnosti se známým hlasem se tak mohou dostat k velkému počtu třeba reklamních zakázek, aniž by musely pracovat, pouze budou inkasovat peníze za jednotlivé prodané texty skrze platformu MARVEL.ai.

Klonování hlasu se tak může stát velmi slušným příjmovým kanálem pro všechny celebrity z celého světa. Je ale jasné, že s tím přichází i řada rizik, která je nutné řešit.

Platforma musí být zabezpečená tak, aby nešlo namluvit například nějaký závadný obsah, podvodné použití a podobně, což by se mělo řešit ručním schvalováním a smlouvami. Z jednoduchého pohledu ale půjde o tržitě s hlasy, které jsou vázané autorskými právy.