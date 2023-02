Dávný sen nerdů se naplnil. Konečně máme webový prohlížeč, který jede v příkazové řádce a přehraje i YouTube

Šedivějící pamětníci rané doby internetu si jistě dobře pamatují na český webový prohlížeč pro DOS Arachane a zástup textových prohlížečů především pro linuxové systémy. A právě textové browsery žijí dál a mají ostatně i své opodstatnění třeba na serverech bez desktopového grafického rozhraní.

Teď se píše o jednom z nich, který svými možnostmi překonává vše, na co jsme byli doposud zvyklí. Dokáže totiž v textovém rozhraní zobrazit i to, k čemu jinak potřebujete výkonnou grafickou kartu – třeba video z YouTube včetně zvuku!

Textový prohlížeč, který přehraje i YouTube

Jmenuje se Carbonyl a jako webový motor používá Chromium, jehož grafický výstup interpretuje ve formě znaků Unicode v několika základních terminálových barvách.

YouTube, Týden Živě a Živě.cz v Carbonylu:

Funguje to kupodivu docela dobře a díky Chromiu v pozadí se zároveň nesetkáte s problémy ostatních a spíše primitivních textových prohlížečů, které neumějí interpretovat moderní webové technologie. Carbonyl naopak respektuje úplně všechno počínaje HTML a konče CSS a Javascriptem.



Týden Živě na YouTube v Carbonylu. Ano, vše, co vidíte, je výhradně Unicode Art

V textovém terminálu se proto načte i Živě.cz a jeho do textu převedená grafika. Dokonce i naše animované reklamy. Jasně, nevypadá to jako na vašem 4K monitoru, ale je malý zázrak, že to vůbec funguje. Vždyť je to celé vlastně jen ASCII art (tedy Unicode Art, abychom byli korektní).

Binárky pro Linux a macOS

Autor napsal blog a na GitHubu umístil vedle zdrojáků také přeložené binárky pro macOS a Linux. Windows na seznamu sice chybí, ale ničemu to nevadí, Carbonyl si totiž můžete vyzkoušet v jeho linuxovém prostředí WSL (Windows Subsystem for Linux).



K dispozici jsou binárky pro Linux a macOS

Surfujeme v Carbonylu na Windows skrze WSL

Po stažení a rozbalení balíčku Zip na Ubuntu pro WSL sice najdete mezi soubory spustitelnou binárku ./carbonyl, ta ale po startu nejspíše havaruje, protože ji budou chybět ještě dvě sdílené knihovny libgm.so.1 a libatspi.so.0.



Ještě nainstalovat knihovny, nastavit práva a jedeme!

Doinstalujete je skrze instalátor balíčků apt:

sudo apt install libgbm1 libatspi2.0-0

Poté ještě ověřte, že má binárka práva pro spuštění:

chmod +x ./carbonyl

A můžete začít surfovat na libovolném webu příkazem:

./carbonyl webová-adresa

Ačkoliv se jedná o textovou aplikaci, samozřejmě ji můžete ovládat i myší, rolovat kolečkem, klikat na tlačítka atp.



Čteme listovačku Tomáše Holčíka Jak vybrat notebook. Carbonyl bezchybně převede do textu dokonce i reklamy a animuje je

Carbonyl ukončíte standardním klávesovým přerušením CTRL+C.