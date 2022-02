Dávám jednu hvězdičku a připojuji fotky vašich mrtvých synů. Lidé posílají vzkazy Rusům přes Mapy Google

Také v Rusku se protestuje proti válce na Ukrajině. Účastníci takových akcí patrně projevili vůli a schopnosti najít si informace na „svobodném internetu“, ale zdá se, že většina obyvatelstva odkázaná na státem kontrolovaná média jednoduše neví, co se na Ukrajině děje.

Ukrajinci našli neobvyklý komunikační kanál, který nepodléhá ruské cenzuře, ani technologickým restrikcím. Nechávají Rusům vzkazy v recenzích (případně v Posledních fotografiích a v sekci Aktualizace od zákazníků) restaurací, hotelů, muzeí a dalších významných míst v Mapách Google.

Začalo to v Moskvě, ale vlna se rychle rozeběhla do dalších ruských měst. K Ukrajincům se záhy přidali lidé z celého světa, už i na českých sociálních sítích se šíří výzvy, aby se do téhle guerillové akce zapojilo co nejvíce lidí. A tak se Mapy Google plní (normálně nepřípustným) balastem. Výzvu šíří i hnutí Anonymous.

Vzkazy jsou různé, ale nejčastěji se objevuje tento: „Prosím, zastavte invazi na Ukrajinu, Rusko má už 5000 mrtvých vojáků a v Charkově a Kyjevě umírají děti po ostřelování obytných domů vašimi raketami. Nedovolte, aby se Rusko stalo symbolem zla pro celý svět. Zastavte agresi.“ Recenzenti dají jednu hvězdičku, přiloží fotografie či videa poničených měst, ruské vojenské techniky v ulicích, nebo dokonce mrtvých ruských vojáků.

Ukrajinský vzkaz Rusům v původním znění: Пожалуйста, остановите вторжение в Украину, у России уже 5 000 погибших солдат, а дети умирают в Харькове и Киеве после того, как ваши ракеты обстреляли их дома. Не допустите, чтобы Россия стала символом зла для всего мира. Остановите агрессию.

Podobně jako v případě uživatelsky přívětivých kybernetických útoků, také zde jsme pomocí VPN ověřovali, jestli vzkazy v Mapách Google skutečně vidí i řadoví Rusové.



I takhle mohou vypadat ukrajinské vzkazy běžným Rusům. První recenze odkazuje do galerie, třetí slibuje fotky ukrajinské krajiny. Na druhém screenshotu jsou fotky přidané na kartě moskevského Muzea Vítězství.

Sami si můžete proklikat pár míst:

Kotelnicheskaya Embankment (Aktualizace od zákazníků)

restaurace Vysota 5642 (poslední fotky)

k moskevskému Rudému náměstí nejde přidávat recenze, patrně se jedná o ochranu před běžnými internetovými vtipálky a trolly už z dob předválečných. Ale jen o kousek dál je nový bod se stejným jménem, ke kterému už obsah přidat můžete...