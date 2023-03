Datovka pro profíky. Návod na pokročilé ovládání datové schránky

Nejpozději do konce března zřídí stát všem živnostníkům datové schránky. Ti pak skrze ně budou muset jednat s úřady. Jaké možnosti datovky svým uživatelům nabízí?

Povinnost využívat datové schránky nejspíš postupně vznikne všem. Buďme za to rádi, je to krok správným směrem. Druhou stranou mince je uživatelská přívětivost služby, která připomíná e-mailové klienty z 90. let. Proč se vývojáři neinspirují u různých komerčních řešení, mi zůstává stále záhadou. Nicméně s trochou trpělivosti se v datovce dá zorientovat. O tom, jak si ji založit a jak ji základně ovládat, jsme už jsme psali:

Nyní se podíváme na její další, rozšířené služby, které jsou určené zejména těm, kdo aktivně komunikují se státní správou a potřebují například větší prostor pro archivaci dokumentů.

Vzhledem ke zmíněné nepřehlednosti asi nebudete chtít datovou schránku otvírat každý den. Nicméně její pravidelná kontrola je důležitá – zprávy v ní považuje stát po deseti dnech od doručení za přečtené, podobně jako doporučené dopisy.

Je proto dobré, nechat se případně na doručení zprávy upozornit. To můžete udělat dvěma způsoby. První je zdarma, kdy vám notifikace přijde na e-mail. Stačí po přihlášení v sekci Nastavení vybrat z nabídky možnost Notifikace. Tam zvolíte Notifikaci e-mailem a určíte si, jaké druhy upozornění chcete dostávat.