Datové schránky se budou zakládat automaticky po použití eIdentity, ale až od roku 2023

Poslanecká sněmovna včera schválila Senátem upravený digitalizační balíček DEPO, který mj. upravuje dvě záležitosti týkající se datových schránek sloužících pro elektronickou komunikaci státu, firem a občanů.

Datovka byla dosud povinná pro všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a některé další typy podnikatelů, jako jsou advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, znalci nebo soudní překladatelé.

Podle novely zákona bude od 31. března 2023 schránka automaticky zřizována i podnikajícím fyzickým osobám.

Ministerstvo vnitra nicméně bude od 1. ledna 2023 (původní návrh počítal s rokem 2022) datovou schránku zřizovat i běžným fyzickým osobám, jakmile poprvé využijí elektronickou identitu. Tj. pomocí eID (eObčanka, mojeID, bankovní identita, NIA ID…) se připojí ke službám eGovernmentu jako Portál občana, Moje daně, ePortál ČSSZ, nedávno formuláře pro sčítání lidu atd. Schránku však lze zpětně deaktivovat.

Povinnosti i omezení

Vlastnit datovou schránku sice přináší nové možnosti, jak se spojit se státem, ale zároveň několik povinností nebo nepříjemností. Kupříkladu všichni, kdo mají datovku, musí s finanční správou komunikovat výhradně elektronicky (např. kvůli daňovému přiznání), jinak jim úřad vystaví pokutu. Orgány veřejné správy pak mají povinnost komunikovat pomocí datovky namísto dopisů se všemi, kdo schránku mají, byť ne vždy to dodržují.

Datová schránka se navíc nepoužívá zrovna jednoduše (není to jen státem posvěcený e-mail) a zprávy se na serveru uchovávají jen 90 dní. Kdo je chce uložit trvale, může je stáhnout do počítače či mobilu, archivovat je na Portálu občana (bezplatná kapacita 500 MB) nebo či zaplatit datový trezor. V nabídce je několik tarifů od 120 do 29 500 Kč ročně, které uloží 20 až 5000 zpráv.

Změna doručování

Novela v souvislosti s datovými schránkami mění i další věc. Zprávy zaslané orgány veřejné moci se dnes označují jako doručené po 10 dnech od odeslání bez ohledu na přihlášení k datovce (tzv. fikce doručení).

Novela tuto lhůtu zavádí i u zpráv odeslaných právnickými, fyzickými a podnikajícími fyzickými osobami. Doručení fikcí je volitelná funkce, kterou nastavuje odesílatel.

Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 2 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

via Piráti