Data uložená v diamantu. Vědcům se podařilo uložit neuvěřitelných 21 GB na čtvereční palec

Diamanty jsou slibným materiálem pro ukládání dat. Vědci nedávno předvedli nový způsob, jak do diamantu vtěsnat ještě více dat, a to až na úroveň jediného atomu. Nová technika obchází fyzikální omezení tím, že zapisuje data do stejných míst laserovým světlem s různými vlnovými délkami. Podrobnosti přináší magazín New Atlas.

Díky této technologii je teoreticky možné uložit na pět centimetrů velký diamant objem dat odpovídající jedné miliardě Blu-Ray disků. Zajímavostí je, že se data nezapisují přímo do samotného diamantu, ale do malých dusíkových defektů. Tyto defekty mohou pohlcovat světlo, díky čemuž se jim říká „barevná centra“.

Klíčem je použití různých vlnových délek

Optické paměťové technologie obvykle narážejí na limit ve velikosti datových bodů, které je možné na médium zapisovat. Důvodem je daný minimální průměr, na který lze zaostřit laserový paprsek. Tento limit se označuje jako difrakční limit a je závislý na vlnové délce použitého světla.