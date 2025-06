Dánské ministerstvo digitalizace vykopne software od Microsoftu. Nechce být závislé na amerických gigantech

Více či méně úspěšných pokusů o nahrazení softwaru od Microsoftu jsme v Evropě viděli více. Zpravidla byly motivované finanční úsporou a vyvázáním se z proprietárního uzamčení. Ministryně digitalizace v Dánsku chce ve svém rezortu produkty od Microsoftu a dalších rovněž nahradit bezplatnými alternativami.

Caroline Stage Olsen, šéfka Ministerstva digitalizace, plánuje postupné opuštění produktů od Microsoftu a dalších technologických gigantů. Během léta přejde polovina ministerstva pro digitalizaci na LibreOffice. Kancelářské nástroje s ověřeným zdrojovým kódem nahradí dosavadní Office 365. Stage Olsen to potvrdila listu Politiken.

Pokud všechno půjde podle plánu, migruje na LibreOffice zbytek ministerstva během podzimu. Dánsko plánuje dosáhnout digitální suverenity. Vypracovalo plán a opuštění Office na ministerstvu digitalizace je jen předvoj.



LibreOffice bude kancelářský balík, který na dánském ministerstvu nahradí Office

Ve výsledku nejde pouze o finanční úspory. Dánsko má ke svému chování důvod, který v minulosti přinejmenším nebyl tak pádný. Ministerstvo jednoduše nechce být závislé na digitální infrastruktuře americké firmy.

Pod vedením staronového prezidenta Donalda Trumpa nejsou USA stejně spolehlivým partnerem jako dřív. Před pár týdny titulky médií opanovaly výroky o tom, že USA anektují Grónsko, částečně autonomní dánské území. Trump opakovaně vyslovil přání, aby se Grónsko stalo součástí Spojených států. Koncem března ostrov navštívil americký viceprezident Vance.

Rosa Lund, mluvčí pro digitalizaci Jednotná kandidátky, se domnívá, že by Dánsko mělo utnout vztahy s americkými technologickými firmami. Podobný postoj zastává Helene Liliendahl Brydensholt ze strany Alternativa. Znamenalo by to i odstřižení od Windows, podrobnosti zatím nejsou známé. Odchod od produktů Microsoftu plánují také dvě největší Dánská města, píše web Euronews.

Mimochodem, Dánsko v rámci Evropské unie vede ve využívání ICT prostředků ve výuce na školách.