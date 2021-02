Další výrobce pamětí je připravený na DDR5. S hromadnou výrobou ale vyčkává, nebylo by je kam dávat

Čínský výrobce elektroniky Asgard představil vlastní paměť DDR5 se základní frekvencí 4,8 GHz, což je startovací a minimální frekvence pro tuto generaci (schválené specifikace počítají až s frekvencí 8,4 GHz).

Výrobce se pochlubil hotovými moduly s kapacitou 32 GB, 64 GB a dokonce 128 GB, což ocení hlavně budoucí serverové platformy. Jak je vidět, paměti jsou zcela jednoduché a bez jakéhokoli chladiče, což souvisí i s tím, že je nová generace úspornější a vystačí si s nižším napětím 1.1 V. Časování je poměrně vysokých 40-40-40.

Jenže podobně jako ostatní výrobci, kteří už se vývojem DDR5 pochlubili, také Asgard zatím nerozjel hromadnou výrobu. Má to jasný důvod – na trhu ještě nejsou k dispozici platformy, které by operační paměti DDR5 podporovaly. To se ale změní koncem roku, kdy se dočkáme jak u serverů, tak i u desktopových čipů od Intelu (Alder Lake), tedy pokud nedojde k odložení. V případě AMD se počítá s podporou DDR5 na desktopu spíše až v roce 2022.

