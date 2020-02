Další velká akce v ohrožení. Kvůli koronaviru ruší firmy účast na GDC

V těchto dnes se měl konat tradiční kongres MWC pořádaný každoročně v Barceloně. Akce světového významu, na které se předvádí nejnovější mobilní telefony a technologie, však byla kvůli koronaviru zrušena. Nyní je v ohrožení další z velkých konferencí - herní Game Developers Conference (GDC).

GDC 2020 se má konat ve dnech 16.–20. března v San Francisku. Je to akce, na které se sjedou herní vývojáři z celého světa a firmy z herního průmyslu na ni předvádějí nejnovější technologie, které si následně mohou vývojáři osvojit. Kvůli obavám z koronaviru se však z akce postupně odhlašují významní účastníci.

Na GDC již bez souvislosti s koronavirem zrušilo účast Sony, které zde mělo prezentovat svůj nový Playstation 5. Chybět bude i Facebook s novinkami ohledně Facebook Gaming a odhlašují se také velká herní studia jako Electronic Arts nebo Kojima Productions. Dá se očekávat, že významná jména v následujících dnech ještě budou přibývat a je celkem možné, že to nakonec povede ke zrušení celé akce. Opakoval by se tak scénář jako u mobilního kongresu MWC.

Další významnou herní událostí v pořadí je výstava E3, na které se prezentují herní novinky nejen vývojářům, ale i široké veřejnosti. Ta by se měla konat 9. - 11. června v Los Angeles. I tam už Sony oznámilo svou absenci (upřesnění: toto odřeknutí však není v souvislosti s koronavirem). V ohrožení je pochopitelně také Computex, který by se měl konat 2. - 6. června v Taipei. U něj je ohrožení o to horší, že se jedná o akci v Asii, kde se koronavirus vyskytuje ve větší míře než v USA.

Kromě hojně navštěvovaných herních konferencí a veletrhů se na jaře tradičně pořádají i vývojářské, jako je například Facebook F8 (5.–6. května), Google I/O (12.–14. května), Microsoft Build (19.–21. května) a Apple WWDC (červen). Také u těchto akcí hrozí zrušení, bude záležet na vývoji koronavirové nákazy ve světě.